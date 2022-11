Ηλεία

Ηλεία: διασωληνωμένη γυναίκα μετά από τροχαίο

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Στο όχημα επέβαιναν ακόμη δύο άτομα.

(εικόνα αρχείου)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, συνέβη το βράδυ της Κυριακής στην Ηλεία.

Πιο συγκεκριμένα, στην Επ. Οδό Λεχαινών - Ανδραβίδας, στην έξοδο των Λεχαινών στο ύψος των σιδηροδρομικών γραμμών.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, του patrisnews.com ο οδηγός ενός ΙΧ έχασε το έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα την εκτροπή της πορείας του.

Τραυματίες είναι και οι τρεις επιβάτες του αυτοκινήτου με την 57χρονη που καθόταν στο πίσω κάθισμα, να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών της Π.Υ. Λεχαινών για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη Ν.Μ. Πύργου, ενώ σύμφωνα με το ilialive.gr η γυναίκα που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένη διασωληνώθηκε.

