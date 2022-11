Εύβοια

Δίρφυς: Διάσωση τραυματία εν μέσω κακοκαιρίας (εικόνες)

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του άνδρα που τραυματίστηκε ενώ συμμετείχε σε αγώνα ορεινού τρεξίματος στη Δίρφυ.

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε μετά από τρυματισμό αθλητή σε ορεινό αγώνα τρεξίματος στη Δίρφυ την Κυριακή.

Εθελοντές της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης πραγματοποίησαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, κατά την διάρκεια του αγώνα ορεινού τρεξίματος Dirfys Trail Run σε ένα αρκετά δύσκολο σημείο της διαδρομής του αγώνα κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες.

Οι εθελοντές προσέγγισαν με ασφάλεια στο σημείο και μετά από έμπειρη εκτίμηση αντιμετώπισαν άμεσα το περιστατικό με τον τραυματία.

Ο άτυχος άνδρας, έφερε τραύματα στο πόδι ενώ υπέστη και υποθερμία. Μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο από το οποίο και παρέλαβαν οι διοργανωτές και ο Γιατρός του αγώνα από όπου και διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Πηγή: eviathema.gr

