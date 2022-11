Λευκάδα

Λευκάδα - Φωτιά: Νεκρός 33χρονος από αναθυμιάσεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία με θύμα τον άτυχο άνδρα, ο οποίος παρά την προσπάθεια του να σωθεί, δεν τα κατάφερε. Που και πως εντοπίστηκε.

Νεκρός πίσω απο την πόρτα του σπιτιού του βρέθηκε σήμερα το πρωί ο 33χρονος Δ.Β, καθώς δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθεια του, να διασωθεί από την φωτιά που είχε πιάσει στην κουζίνα του.

Τον 33χρονο βρήκε σήμερα το πρωί ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ο οποίος είχε ειδοποιηθεί από τους δικούς του, γιατί δεν είχε επικοινωνήσει το τελευταίο 24ωρο μαζί τους.

Ο άτυχος άντρας διέμενε τον τελευταίο καιρό στην Λευκάδα όπου και εργαζόταν.

Πηγή: lefkadapress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Ο 5χρονος δίνει “μάχη για την ζωή” του - Συνελήφθη ο πατέρας του

“Κιβωτός του Κόσμου” - Καταγγελία: έκανα δωρεά ακινήτου, αλλά με εξαπάτησαν (βίντεο)

Δομή ΑμεΑ στην Θεσσαλονίκη: “Βροχή” οι καταγγελίες για θανάτους και βασανιστήρια (βίντεο)