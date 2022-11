Κοινωνία

Φονική παράσυρση - Θεσσαλονίκη: προφυλακιστέος ο οδηγός του οχήματος

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 19χρονη συνοδηγός.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 26χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που περέσυρε και εγκατέλειψε την 21χρονη φοιτήτρια στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατό της.

Η άτυχη φοιτήτρια της Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, το βράδυ της Δευτέρας βρισκόταν στα Χανιά, από όπου και κατάγεται και είχε πάρει την τελευταία πτήση για Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Τρίτης η 21χρονη κατευθυνόμενη προς οικία φίλων της, διέσχισε την οδό Εγνατία όταν την παρέσυρε και την «πέταξε» στον αέρα το Ι.Χ. με οδηγό τον 26χρονο που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μετά την απολογία του, ο 26χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 21χρονη φοιτήτρια, πρωινές ώρες της Τρίτης, στην Εγνατία οδό, στη Θεσσαλονίκη, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 19χρονη συνοδηγός του οχήματος που κατηγορείται για συνέργεια. Της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, αναφέρει το grtimes.gr

Ο 26χρονος κατηγορούμενος, δια του δικηγόρου του, υπέβαλε γραπτό υπόμνημα αλλά δεν θέλησε να απαντήσει προφορικά σε ερωτήσεις της 5ης ανακρίτριας.

Κατά την ολιγόλεπτη παραμονή του στο ανακριτικό γραφείο, ο κατηγορούμενος οδηγός δεν απολογήθηκε επί της ουσίας, τονίζοντας, κατά πληροφορίες, «ότι δεν είναι η ώρα να απολογηθώ», ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της νεαρής φοιτήτριας. Το κατηγορητήριο του αποδίδει τις πράξεις της επικίνδυνης οδήγησης που είχε αποτέλεσμα το θάνατο (κακούργημα), της εγκατάλειψης τροχαίου και της οδήγησης χωρίς δίπλωμα (πλημμελήματα).

Από την πλευρά της, η 19χρονη συνοδηγός, η οποία διώκεται ως απλή συνεργός στις δύο πρώτες πράξεις, αρνήθηκε το κατηγορητήριο. Κατά την απολογία της φέρεται να ισχυρίστηκε πως σε καμία περίπτωση δεν παρείχε ψυχική συνδρομή στην τέλεση του αδικήματος της επικίνδυνης οδήγησης με αποτέλεσμα τον θάνατο. «Τρεις φορές ζήτησα από το οδηγό να σταματήσει και να κατέβω. Ήθελα να γυρίσω πίσω, αλλά εκείνος με καθησύχασε πιάνοντας το χέρι μου και διαβεβαιώνοντάς μου ότι όλα θα πάνε καλά», φέρεται να απολογήθηκε η ίδια.

Τα επόμενα 24ωρα η κηδεία της φοιτήτριας

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η αξιολόγηση των οργάνων της 21χρονης, μετά την απόφαση δωρεάς που έλαβαν οι γονείς της και αύριο αναμένεται να γίνει γνωστό σε ποια νοσοκομεία θα κατευθυνθούν. Ως εκ τούτου, η κηδεία της άτυχης φοιτήτριας δεν θα γίνει σήμερα, όπως είχε αρχικά γίνει γνωστό, αλλά μετά το πέρας της όλης διαδικασίας.

Η 21χρονη, η οποία είναι εγκεφαλικά νεκρή, παραμένει στη ΜΕΘ του Παπαγεωργίου διασωληνωμένη και με αναπνευστήρα ώστε να διατηρούνται οι λειτουργίες των οργάνων, που θα δώσουν ζωή σε συνανθρώπους της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδιαφέρον έδειξαν για την καρδιά και τους πνεύμονες το Ωνάσειο και για το ήπαρ και τα νεφρά το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Η μητέρα του κοριτσιού που έχασε τη μάχη για τη ζωή το πρωί της Κυριακής, ανήρτησε στο προφίλ της στο Facebook, ένα σπαρακτικό μήνυμα, λέγοντας το “αντίο” στο παιδί της που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.

