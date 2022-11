Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - 16χρονη για ασέλγεια από προπονητή: ένιωσα αμηχανία, τρόμαξα...

Στον εισαγγελέα, η καταγγελία 16χρονης αθλήτριας κωπηλασίας σε βάρος του προπονητή της για κατάχρηση σε ασέλγεια.

Στα χέρια εισαγγελέα βρίσκεται μήνυση που υπέβαλε η οικογένεια 16χρονης αθλήτριας της κωπηλασίας, με την οποία καταγγέλλεται προπονητής για κατάχρηση σε ασέλγεια.

Η μήνυση υποβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και σ' αυτή περιγράφονται γενετήσιες πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το διάστημα από τον περυσινό Δεκέμβριο μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.

Η ανήλικη αθλήτρια φαίνεται πως εκμυστηρεύτηκε τα προηγούμενα 24ωρα στους γονείς της όσα είχαν συμβεί και υπό αυτές τις συνθήκες ακολούθησε η προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Οι καταγγελλόμενες πράξεις, σύμφωνα με τη μήνυση, τελέστηκαν στο σπίτι του προπονητή και σε όχημα του κωπηλατικού συλλόγου, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μετάβαση των αθλητών σε προπονήσεις. «Ένιωσα αμηχανία, τρόμαξα και δεν εκδήλωσα καμία αντίδραση», φέρεται να κατέθεσε η 16χρονη αθλήτρια για τον 38χρονο προπονητή.

Υπενθυμίζεται, ότι ο προπονητής που κατηγορείται, για σεξουαλική παρενόχληση της ανήλικης αθλήτριας, στη Θεσσαλονίκη, απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του, και παράλληλα για το συμβάν έχει ενημερωθεί και η Ομοσπονδία του αθλήματος αλλά και η Ελληνική Αστυνομία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες εκτός από την απομάκρυνση, στον προπονητή απαγορεύτηκε να πλησιάζει τις αθλητικές εγκαταστάσεις σε απόσταση ενός χιλιομέτρου.

