Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε γυμναστής λυκείου για σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών

Ο 58χρονος κατηγορούμενος καθηγητής αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για «παρεξήγηση».

Γυμναστής σε λύκειο της Θεσσαλονίκης καταδικάστηκε από το Β' Τριμελές Πλημμελειοδικείο σε συνολική φυλάκιση 17 μηνών, με τριετή αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανηλίκων κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση.

Το κατηγορητήριο περιελάμβανε τέσσερις περιπτώσεις μαθητριών του, στις οποίες -κατά τη δικογραφία- «απηύθυνε χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου χαρακτήρα», το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Το Δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης να εξεταστούν οι παθούσες. Κατέθεσαν, όμως, ως μάρτυρες οι γονείς τους, που αναφέρθηκαν σε όσα τους αποκάλυψαν τα παιδιά. «Η κόρη μου αισθάνθηκε προσβεβλημένη και δεν ένιωθε άνετα» τόνισε η μητέρα μίας μαθήτριας, αναφερόμενη στις καταγγελίες του παιδιού της ότι δέχθηκε θωπείες από τον κατηγορούμενο, ενώ σε άλλη περίπτωση ο ίδιος είχε αφήσει υπονοούμενα σεξουαλικού περιεχομένου.

Στην απολογία του, ο 58χρονος κατηγορούμενος καθηγητής αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για «παρεξήγηση». Του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, ενώ κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.

Να σημειωθεί ότι για παρόμοιες πράξεις κατηγορείται κι ένας καθηγητής γυμνασίου της Θεσσαλονίκης, η δίκη του οποίου ξεκίνησε τις προηγούμενες εβδομάδες και διεκόπη για τον επόμενο μήνα.

