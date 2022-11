Ηράκλειο

Ηράκλειο: Βιτριόλι, το καυστικό υγρό που πέταξε η 38χρονη στον πρώην σύζυγό της

Τι έδειξε η χημική ανάλυση της καυστικής ουσίας.

Υγρό καθαριστικό ισχυριζόταν ότι πέταξε στον 36χρονο πρώην σύντροφό της, η 38χρονη Ηρακλειώτισσα, βιτριόλι "έβγαλε" η χημική ανάλυση της καφέ καυστικής ουσιάς που δέχτηκε στο πρόσωπο ο άνδρας.

Οι πληροφορίες για το πόρισμα της χημικής ανάλυσης αναφέρουν ότι αφού εξετάστηκε το δείγμα υγρής ουσίας, χρώματος καφέ, από γυάλινο βάζο, προέκυψε ότι περιείχε εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση θειικών ανιόντων, γεγονός που συνάδει με την περίπτωση το εν λόγω δείγμα να ήταν πυκνό υδατικό διάλυμα θειικού οξέος.

Το γεγονός ότι το δείγμα της υγρής ουσίας ήταν καφέ χρώματος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα διαλύματα θειικού οξέος είναι άχρωμα, υποδεικνύει την πιθανή ανάμειξή του με κάποιο άλλο υγρό.

Παράλληλα, οι φθορές στο τζιν παντελόνι του θύματος και η ανίχνευση εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων θειικών ανιόντων στα υδατικά εκχυλίσματα "δείχνουν" πυκνό διάλυμα θειικού οξέος.

Όπως προκύπτει, πρόκειται για το γνωστό βιτριόλι, ισχυρότατα διαβρωτικό και καυστικό οξύ, καθώς και οξειδωτικό σε μεγάλες συγκεντρώσεις και υψηλές θερμοκρασίες. Όπως σημειώνεται, η εν λόγω ουσία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία, όπως και φαίνεται πως έχει προκαλέσει στον 36χρονο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται, εμπύρετος, με σοβαρά προβλήματα και με κίνδυνο απώλειας οργάνων του.

Το βιτριόλι, που στην επαφή με το δέρμα, δρα ως ερεθιστικό και διαβρωτικό, διεισδύει εύκολα σε αυτό και προκαλεί εγκαύματα. Είναι, δε, καταστροφικά επικίνδυνο μετά από κατάποση ή εισπνοή των ατμών του, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε ιστούς στη ρινική κοιλότητα, στο στόμα και στο αναπνευστικό σύστημα.

Προκαλούν ερεθισμό, εγκαύματα, βήχα, μείωση της αναπνευστικής ικανότητας και, σε σοβαρές εκθέσεις, το θάνατο. Όσο για τις συνέπειες στα μάτια, προκαλούν φλεγμονές, κοκκίνισμα, δάκρυα, φαγούρα ή και φουσκάλες.

Σημειώνεται πάντως, ότι το βιτριόλι δε διατίθεται στο εμπόριο, ενώ βάσει νόμου, τα προϊόντα που περιέχουν θειικό οξύ με περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 15%, υπόκεινται σε περιορισμούς διάθεσης στο ευρύ κοινό, καθώς μπορούν να αποτελέσουν ύλη για την παρασκευή ακόμη και αυτοσχέδιων εκρηκτικών υλών!

Πηγή: Cretalive.gr

