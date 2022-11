Θεσσαλονίκη

Φονική παράσυρση - Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο πατέρας της Έμμας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

"Η δωρεά οργάνων ήταν επιθυμία του παιδιού μας" είπε ο πα΄τερας της άτυχης 21χρονης.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 26χρονος οδηγός της φονικής παράσυρσης της φοιτήτριας στην Θεσσαλονίκη. Η 19χρονη συνοδηγός αφέθηκε ελεύθερη με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ο πατέρας της 21χρονης Έμμας , που μίλησε στον ΑΝΤ1, συγκλονίζει.

Αποφάσισαν να δώσουν ζωή μέσα από το θάνατο του παιδιού τους. Η οικογένεια της Έμμας δωρίζει τα όργανά της και ο πατέρας της, καθηλώνει , μιλώντας στον ΑΝΤ1.

"Για την δωρεά των οργάνων, ήταν επιθυμία του κοριτσιού μας, δηλαδή μέσα από αόριστες συζητήσεις είχε εκφραστεί για αυτό το πράγμα. Είναι επιθυμία του κοριτσιού μας. Δεν νομίζω ότι κάνω κάτι πραγματικά γιατί ακούω που το λέτε και το ξανά λέτε αλλά δεν νομίζω ότι κάνω κάτι . Πιστεύω ότι είναι το λιγότερο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Δύο πράγματα με ανακουφίζουν. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι η αγάπη που έχει εισπράξει το παιδί μου και τώρα και πριν από αυτό το γεγονός. ... ένα καταπληκτικό παιδί ένα καταπληκτικό παιδί έτσι όπως σας το λέω και δεν το λέω εγώ επειδή είμαι ο μπαμπάς του όλος ο κόσμος το λέει. Όσα περισσότερα όργανα του παιδιού μου δοθούν τόσο πιο χαρούμενο θα με κάνει" είπε ο πατέρας της συγκλονίζοντας.

Ο 26χρονος οδηγός που παρέσυρε στο θάνατο τη νεαρή γυναίκα κατέθεσε στις ανακριτικές αρχές απολογητικό υπόμνημα και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. "Δεν είναι ώρα για να δώσω εξηγήσεις θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια" δήλωσε ο ίδιος.

"Θέλω να τιμωρηθεί όπως ορίζει η δικαιοσύνη δεν θέλω κάτι άλλο κάτι παραπάνω δεν σκέφτομαι αυτό το πράγμα η δικαιοσύνη θέλω να πιστεύω ότι θα κάνει ότι πρέπει να κάνει για αυτό το πράγμα" είπε ο πατέρας της άτυχης 21χρονης.



Η κηδεία της άτυχης φοιτήτριας θα γίνει τα επόμενα 24ωρα στα Χανιά.

Βρέθηκαν συμβατοί λήπτες οργάνων

Ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις για τον έλεγχο ιστοσυμβατότητας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η διαδικασία για τη λήψη οργάνων θα ξεκινήσει απόψε (28.11.2022) μετά τα μεσάνυχτα και θα ολοκληρωθεί τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

πηγή: με πληροφορίες από thesstoday.gr





