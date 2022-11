Φθιώτιδα

Λαμία: Ανήλικος άφησε αναίσθητη ηλικιωμένη για να κλέψει 10 ευρώ!

Τον τρόμο έζησε μέσα στο σπίτι της μια ηλικιωμένη, όταν ανήλικο κλέφτης εισέβαλε στο σπίτι της.



Η ληστεία μάλιστα έγινε μέρα - μεσημέρι όταν ο ανήλικος της χτύπησε την πόρτα. Ήταν γύρω στις 2 το μεσημέρι όταν η ηλικιωμένη άκουσε να χτυπούν την πόρτα της και ρώτησε αν είναι γνωστός της.

Όταν άκουσε το δράστη να απαντά «ναι εγώ είμαι», η 78χρονη άνοιξε την πόρτα και τότε ήρθε αντιμέτωπη με τον δράστη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εκείνος την άρπαξε από το λαιμό και τη ρωτούσε που έχει τα χρήματα.

Από τη βίαιη κίνησή του, η γυναίκα βρέθηκε στο πάτωμα με αποτέλεσμα να χάσει για λίγα λεπτά τις αισθήσεις της. Όταν συνήλθε διαπίστωσε ότι 10 ευρώ που είχε πάνω στο τραπέζι της είχαν κάνει φτερά. Κάποιοι γείτονες σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είδαν ύποπτες κινήσεις σε κοντινό παρκάκι με δύο άτομα Ρομά (πατέρας και γιος πιθανότατα), χωρίς να ξέρουν τι έχει συμβεί.

Λίγο αργότερα η ηλικιωμένη βρήκε τις δυνάμεις και πήγε και κατήγγειλε την ληστεία στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, με το δράστη (ή τους δράστες) να μην έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Πηγή: lamiareport.gr

