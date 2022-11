Δωδεκανήσα

Οικιακή βοηθός - Δολοφονίες ηλικιωμένων: Τι έδειξε η έρευνα για όσα ισχυρίστηκε η 45χρονη

Η 45χρονη έχει ομολογήσει την δολοφονία τεσσάρων ηλικιωμένων και την απόπειρα δολοφονίας του παιδιού της σε ηλικία ενός έτους, Νέα διάσταση στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Mε την λήψη κατάθεσης από γιατρό που δραστηριοποιείται στις δημοτικές ενότητες Αρχαγγέλου και Καλυθιών και έχει υπογράψει συμπτωματικά τα πιστοποιητικά θανάτου των δύο γυναικών που «ομολόγησε» ότι δολοφόνησε στο παρελθόν η 45χρονη οικιακή βοηθός, ολοκληρώνεται η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Αναμένεται πριν την υποβολή της δικογραφίας να υποβληθούν και να συσχετιστούν στην ίδια προκαταρκτική δικογραφία εκθέσεις του ιατροδικαστή από τη νεκροψία και νεκροτομή των δύο γυναικών και τοξικολογικές ή ιστολογικές εξετάσεις αν υφίστανται.

Η 45χρονη κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, που ομολόγησε την δολοφονία 4 ατόμων που φρόντιζε και την απόπειρα δολοφονίας του παιδιού της σε ηλικία ενός έτους, έχει ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενη για την δολοφονία της 75χρονης κατάκοιτης και μη αυτοεξυπηρετούμενης γυναίκας, στις Καλυθιές.

Ολες οι ενδείξεις από την πορεία της πρόσθετης προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη Ρόδο συνηγορούν (επί του παρόντος) στο ό,τι δεν τέλεσε τα εγκλήματα που ομολόγησε. Πιθανότατα τα φαντάστηκε λόγω των σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Ο θάνατος της 86χρονης

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι δολοφόνησε 86χρονη και 70χρονη. Από τις μαρτυρικές καταθέσεις, οικείων προσώπων των φερόμενων ως θυμάτων, προκύπτει ότι τα όσα περιέγραψε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Οικείοι της 86χρονης και της 70χρονης διαψεύδουν ότι η 45χρονη τις δολοφόνησε και θεωρούν βέβαιο ότι η ομολογία της αποτελεί αποκύημα της αρρωστημένης φαντασίας της.

Σε κατάθεσή της, η 45χρονη οικιακή βοηθός, αναφέρθηκε πως ήρθε σε επαφή με την οικογένεια της 86χρονης προ διετίας και πως ανέλαβε έναντι αμοιβής 650 ευρώ την φροντίδα της. Είπε ότι την πρόσεχε ένα χρόνο περίπου και κοιμόντουσαν μαζί σε δύο ενωμένα μονά κρεβάτια και της κρατούσε το χέρι. Η συγκεκριμένη ηλικιωμένη, όπως είπε, είχε κολίτιδα και σάκχαρο και όταν σταμάτησε τα χάπια που ελάμβανε για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας έβαλε σε μια σύριγγα γιαούρτι και ζάχαρη ή μέλι και της το έδωσε. Την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε η ηλικιωμένη με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και πέθανε μια εβδομάδα μετά. Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σκοπό να την σκοτώσει και ότι της έδωσε το συγκεκριμένο μείγμα τροφών γιατί δεν έτρωγε επειδή είχε προσβληθεί από κορονοϊό.

Οικείοι της κατέθεσαν ωστόσο ότι ο θάνατος της δεν επήλθε συνεπεία της χορήγησης του συγκεκριμένου μίγματος τροφής με τον ένα μάλιστα να περιγράφει πως ο ίδιος είχε συστήσει στην 45χρονη να δίνει στην ηλικιωμένη γιαούρτι με μέλι.

Ο θάνατος της 70χρονης

Είχε περιγράψει ακόμη η 45χρονη ότι ανέλαβε την φροντίδα 70χρονης που έπασχε από άνοια, ήταν παχύσαρκη και κατάκοιτη. Υποστήριξε ότι την έδερνε γιατί δεν έτρωγε το φαγητό της. Είπε ακόμα ότι είχε σταματήσει να λαμβάνει την αγωγή της για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας νευρίαζε και έδερνε την ηλικιωμένη.

Πιθανολόγησε ότι ευθύνεται για τον θάνατό της γιατί την είχε χτυπήσει στο κεφάλι και δεν την τάιζε σωστά. Οικείοι της συγκεκριμένης ηλικιωμένης κατέθεσαν ότι ο θάνατός της επήλθε έπειτα από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και όχι στις 5 ημέρες που υποστηρίζει η 45χρονη, και μάλιστα δήλωσαν ότι απομάκρυναν την οικιακή βοηθό από την συγγενή τους νωρίτερα από τον χρόνο που απεβίωσε η ηλικιωμένη.

Η δολοφονία της κατάκοιτης γυναίκας

Η δολοφονία της κατάκοιτης γυναίκας όμως δεν ήταν αποκύημα της αρρωστημένης φαντασίας της. Όπως ισχυρίστηκε στην απολογία της, τις πρώτες πρωινές ώρες τη μέρα του εγκλήματος, άκουγε συνεχώς μια φωνή να της λέει «λύτρωσέ την, λύτρωσέ την, υποφέρει». Την πλησίασε στο κρεβάτι, έβαλε το χέρι της στο στόμα της και στη συνέχεια της έκλεισε τη μύτη με σκοπό να την πνίξει. Πήρε ένα μαξιλάρι και όπως περιέγραψε, ολοκλήρωσε την πράξη της. Όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί κάλεσε η ίδια την Αστυνομία.

Πηγή: www.dimokratiki.gr

