Φονική παράσυρση - Θεσσαλονίκη: "Έκλεψαν 1.500 ευρώ από την 21χρονη ενώ ήταν αιμόφυρτη"

Στην ανακρίτρια οι γονείς της αδικοχαμενης Έμμας, δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής. Τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειας.



Το κατώφλι της Ε' τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, που χειρίζεται την υπόθεση της φονικής παράσυρσης της 21 ετών φοιτήτριας, στην Καμάρα, πέρασε το πρωί η οικογένειά της, δηλώνοντας παράσταση πολιτικής αγωγής.

Συνοδεία δικηγόρου, η οικογένεια προσήλθε στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας που αποδίδεται στον 26χρονο οδηγό και τη 19χρονη συνοδηγό του. Οι δύο κατηγορούμενοι διώκονται για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο, ο πρώτος ως φυσικός αυτουργός και η δεύτερη ως απλή συνεργός στην πράξη αυτή.

Σε μία λακωνική δήλωση, η μητέρα της φοιτήτριας ανέφερε τα εξής: «Ζητήσαμε να κάνει ένα θαύμα και απλά το έκανε. Ήθελε να δώσει ζωή, ήταν η επιθυμία της», σχολίασε για την απόφαση να γίνει δωρεά οργάνων μετά τον θάνατο της νεαρής, επιθυμία που η ίδια φοιτήτρια είχε εκφράσει σε ανύποπτο χρόνο.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας Νίκος Ρουσσόπουλος έκανε λόγο για «εν ψυχρώ παράσυρση» και τόνισε ότι ο 26χρονος οδηγός «δεν βγήκε να οδηγήσει, αλλά να θερίσει». «Δεν τον ενδιέφερε αν θα σκότωνε ή όχι […] Κάποιοι έδωσαν ζωή, αυτός προτίμησε να δώσει θάνατο», σημείωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Σχολιάζοντας τα όσα φέρεται να απολογήθηκε προανακριτικά ο οδηγός, δηλαδή ότι εάν η φοιτήτρια περνούσε από διάβαση δεν θα συνέβαινε τίποτα, ο κ. Ρουσσόπουλος σημείωσε πως αυτά είναι «προκλητικά και αντιβαίνουν στην κοινή λογική», ενώ συμπλήρωσε πως ο κατηγορούμενος υπέπεσε σε «αντιφάσεις» κι ότι «η αλήθεια πάντα βγαίνει στην επιφάνεια».

Αναφορικά με τη δωρεά οργάνων και την προσφορά ζωής από την άτυχη Έμμα, ο κ. Ρουσσόπουλος τόνισε ότι «η οικογένεια θέλησε, όπως και η εκλιπούσα, να δώσει ζωή μέσα από τον θάνατό της», ενώ ευχαρίστησε, εκ μέρους της οικογένειας, όλους όσοι μέσα από χιλιάδες μηνύματά τους συμπαρίστανται, επιδεικνύοντας την αγάπη τους προς την άτυχη φοιτήτρια. «Η ελληνική κοινωνία αγκάλιασε την Έμμα σαν να είναι δικό της παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε, ύστερα από σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, ότι καθώς η νεαρή κοπέλα βρισκόταν αιμόφυρτη στο οδόστρωμα μετά τη θανατηφόρα παράσυρση, άγνωστος έκλεψε το πορτοφόλι της, που περιείχε 1500 ευρώ.

Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν χθες στην ανακρίτρια και με σύμφωνη γνώμη ο 26χρονος, αλβανικής καταγωγής, κρίθηκε προφυλακιστέος και πήρε τον δρόμο για τη φυλακή, ενώ η 19χρονη συνοδηγός (ημεδαπή) αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

