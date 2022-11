Θεσσαλονίκη

Βία ανηλίκων: 16χρονος ξυλοκόπησε 13χρονο γιατί πείραξε την αδελφή του

Στο νοσοκομείο κατέληξε 13χρονος ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι υπέστη από 16χρονο. Συνελήφθη ο ανήλικος δράστης.

Στο νοσοκομείο κατέληξε 13χρονος ύστερα από ξυλοδαρμό που κατήγγειλε ότι υπέστη από 16χρονο, επειδή πείραξε την ανήλικη αδελφή του.

Το περιστατικό συνέβη στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή αρμοδιότητας του αστυνομικού τμήματος Αναλήψεως - Χαριλάου, όπου κι έγινε η καταγγελία.

Ο 16χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, που άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ τον παρέπεμψε να δικαστεί στο Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων. Ορίστηκε δικάσιμος και αφέθηκε ελεύθερος.

