Αγρίνιο: νεαρός πέθανε από σύγκρουση μηχανής με τρακτέρ

Το δίκυκλο που οδηγούσε ο νεαρός, φέρεται να προσέκρουσε στην καρότσα του τρακτέρ.

Τραγωδία στην άσφαλτο, συνέβη στην περιοχή της Ματαράγκας Μακρύνειας του δήμου Αγρινίου.

Ενας νεαρός, έχασε τη ζωή του και έχει συγκλονιστεί η ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για έναν 22χρονο από κοντινό χωριό του δήμου Θέρμου που έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο.

Πιο συγκεκριμένα, ο άτυχος νεαρός έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με τρακτέρ σε αγροτικό δρόμο. Φέρεται το δίκυκλο να προσέκρουσε με σφοδρότητα στην καρότσα.

Το δυστύχημα συνέβη περί τις 5.30 το απόγευμα της Τρίτης και στο σημείο ακολούθησε κινητοποίηση της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Δυστυχώς το παλικάρι άφησε την τελευταία του πνοή, εξέλιξη που έχει σοκάρει την Αιτωλοακαρνανία και βύθισε στο πένθος τα Σιταράλωνα του δήμου Θέρμου.

Για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος ενεργείται η προβλεπόμενη έρευνα από τις αστυνομικές αρχές.

Πηγή: agrinionews.gr

