Life

Οι πρώτοι Barista με σύνδρομο Down στην Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» βρέθηκε σε ένα από τα καφέ που συμμετέχει στο πρόγραμμα και συνάντησε την Λένα.



Σε μία πολύ όμορφη δράση προχώρησε ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος, σε συνεργασία με την εταιρία καφέ MOAK εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, στις 3 Δεκεμβρίου.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Barista με σύνδρομο Down, γνώρισαν τα μυστικά του καφέ και εκπαιδεύτηκαν στην παρασκευή ροφημάτων από την ΜΟΑΚ, ώστε να εργαστούν σε ρεαλιστικές συνθήκες παρασκευής καφέ, σε τρεις καφετέριες στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι φέτος η ομάδα του MOAK, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία που γιορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου και σε συνεργασία με τον Σύλλογό Συνδρόμου Down Ελλάδας, δημιούργησε την πρώτη επίλεκτη ομάδα Barista με σύνδρομο Down.

Ο Δημήτρης, η Λένα και η Νατάσα, που έπιασαν δουλειά σε τρία διαφορετικά καφέ της πόλης κατάφεραν να ολοκληρώσουν τα σεμινάρια της εταιρείας ΜΟΑΚ και πλέον μπορούν σταθούν πίσω από τον πάγκο και να φτιάξουν καφέ.

Η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 βρέθηκε σε ένα από τα καφέ που συμμετέχει στο πρόγραμμα και συνάντησε την Λένα, η οποία ήταν πολύ χαρούμενη που εργάζεται ως barista, ενώ όπως είπε σερβίρει και στον κόσμο.

Ο διευθυντής του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, Βασίλης Κασιμάτης, μίλησε επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος για να βοηθήσει τα παιδιά με σύνδρομο Down,

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” - 8χρονος: Οι παιδαγωγοί με χτυπούσαν άγρια και με κλείδωναν στο κλουβί (βίντεο)

“Καλάθι του νοικοκυριού” και για διαβητικούς από την Τετάρτη

Σεισμός στην Εύβοια: ζημιές και ανησυχία από τον “χορό των Ρίχτερ” (εικόνες)