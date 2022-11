Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Οικιακή βοηθός ξάφρισε 120000 ευρώ

"Γερή μπάζα" με χρήματα και κοσμήματα αξίας έκανε οικιακή βοηθός. Η καταγγελία της εργοδότριά της.

Οικιακή βοηθός συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι από τις αρχές του μήνα έκλεψε τμηματικά χρυσαφικά και χρήματα μεγάλης αξίας από σπίτι όπου εργαζόταν, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Η καταγγελία έγινε από την εργοδότριά της, σύμφωνα με την οποία η αξία των κλοπιμαίων προσεγγίζει τις 120.000 ευρώ (κοσμήματα).

Η 58χρονη οικιακή βοηθός, με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, οδηγείται στον εισαγγελέα

