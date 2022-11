Ηράκλειο

Μάλια: νεκρός νεαρός μετά από τροχαίο με μηχανή

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος με έναν νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του στην Κρήτη.

Ακόμη μία τραγωδία καταγράφηκε στους δρόμους της Κρήτης όταν ένας νεαρός βρήκε ακαριαίο θάνατο σε τροχαίο.

Σύμφωνα με το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3:30 το μεσημέρι της Τετάρτης, στον παλιό εθνικό δρόμο από τα Μάλια προς τον Άγιο Νικόλαο, στο ύψος που βρίσκονται οι Αρχαιότητες των Μαλίων.

Όλα συνέβησαν όταν ο νεαρός οδηγός, περίπου 25 ετών, έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχες σπεύδοντας στο σημείο τόσο περιπολικό της Αστυνομίας όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο κανείς δεν μπόρεσε να προσφέρει την παραμικρή βοήθεια στον άτυχο νεαρό καθώς ο θάνατος του ήταν ακαριαίος.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

