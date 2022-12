Εύβοια

Αιδηψός: Άνδρας ζαλίστηκε και καρφώθηκε σε κάγκελο - λόγχη

Τρομακτικό δυστύχημα για άνδρα που ένιωσε αδιαθεσία και έπεσε πάνω σε μυτερό κάγκελο.

Τρομακτικό ατύχημα είχε ένας άνδρας στα Λουτρά της Αιδηψού στη βόρεια Εύβοια, το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο ηλικιωμένος πιθανότατα ζαλίστηκε και έπεσε πάνω σε κάγκελο - λόγχη με αποτέλεσμα να καρφωθεί και να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο χρειάστηκε να επέμβουν πέντε πυροσβέστες προκειμένου να κόψουν τα κάγκελα και να τον απεγκλωβίσουν ώστε να τον παραδώσουν στο ΕΚΑΒ.

Βαρύτατα τραυματισμένος διακομίστηκε τελικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Πηγή: lamiareport.gr

