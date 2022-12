Μαγνησία

Κακοκαιρία “Ariel”: Η μάχη του “Αγίου Ιωάννη του Ρώσου” με τα κύματα (βίντεο)

Ασθενείς μετέφερε το σκάφος εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Το βίντεο είναι ενδεικτικό των συνθηκών.

Εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας μετέφερε το σκάφος «Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος» δύο ασθενείς από τη Σκιάθο στο Βόλο.

Η 73χρονη και ο 81χρονος μεταφέρθηκαν στο Βόλο με μέριμνα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η Σκιάθος βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας “Ariel” τις προηγούμενες ώρες.

Πηγή: skiathoslife.gr

