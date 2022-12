Κέρκυρα

Κέρκυρα: Νεκρός εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος που αναζητούνταν

Που εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος άνδρας.

Σορός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από δύσβατο σημείο στην Δ.Ε. Εσπερίων στην Κέρκυρα. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με διασωστικό σκύλο της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και δυνάμεις από εθελοντές (ΕΜΕΔ), την Πολιτική Προστασία δήμου Βόρειας Κέρκυρας και την ΕΛΑΣ.

Ο άνδρας αναζητούνταν από την περασμένη εβδομάδα με την ανησυχία να είναι έντονη, καθώς έπασχε από άνοια. Για την ώρα δεν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από δύσβατο σημείο στην Δ.Ε. Εσπερίων στην Κέρκυρα. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με διασωστικό σκύλο της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και δυνάμεις από εθελοντές (ΕΜΕΔ), την Πολιτική Προστασία δήμου Βόρειας Κέρκυρας και την ΕΛΑΣ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 1, 2022

