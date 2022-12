Ρεθύμνου

Κρήτη: Τραγική κατάληξη στην υπόθεση εξαφάνισης της οικιακής βοηθού

Βρέθηκε το πτώμα της. Τραγικός επίλογος για την εξαφάνιση της οικιακής βοηθού στην Κρήτη



Η αναζήτηση της Ντιμίτροβα Νικολίνα, είχε τραγική κατάληξη, καθώς σήμερα 1 Δεκεμβρίου 2022 ταυτοποιήθηκε η σoρός της γυναίκας, η οποία είχε εντοπιστεί τον Ιούλιο σε προχωρημένη σήψη σε παραλία του Ρεθύμνου.

Τα αίτια θανάτου της διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η γυναίκα, που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, είχε εξαφανιστεί στα τέλη Ιουνίου ενώ τον Ιούλιο, είχε βγει missing alert από «Το χαμόγελο του παιδιού».

«To Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια της Ντιμίτροβα Νικολίνα που έχασε άδικα έναν δικό της άνθρωπο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια για οτιδήποτε χρειαστούν, καταλήγει η ανακοίνωση από «To Χαμόγελο του Παιδιού»

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα anikolouli.gr, η 50χρονη με καταγωγή από την Βουλγαρία εργαζόταν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Όλο αυτό το διάστημα οι συγγενείς της είχαν την ελπίδα ότι παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας, που είχε, είναι ζωντανή και θα εντοπιστεί.

Δεν έδωσαν όλοι έμφαση στην σορό που εντοπίστηκε στο Ρέθυμνο, γιατί από τον χώρο της ιατροδικαστικής τους είπαν ότι έφερε λάμα στο πόδι από παλαιότερο χειρουργείο κάτι που η οικογένεια πίστευε ότι δεν ίσχυε στην περίπτωση της Νικολίνας. Οι ίδιοι ισχυρίστηκαν, τότε, ότι δεν πρέπει να είναι η δική τους αγνοούμενη, αλλά περίμεναν και εργαστηριακά την απάντηση.

Χρειάστηκε να περάσουν έξι μήνες, ώστε το DNA που είχε δώσει ο γιος της στη Γερμανία, να ανάψει το «φως».

Η άτυχη μητέρα είχε χαθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 22 Ιουνίου. Πιστεύεται ότι πήρε από εκεί το πλοίο της γραμμής για Πειραιά αλλά δεν έφτασε ποτέ. Έπεσε στη θάλασσα και τα ρεύματα την παρέσυραν στο Ρέθυμνο, όπου εντοπίστηκε. Όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που είχε εξετάσει την σορό, όταν βρέθηκε, δεν εντοπίστηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

