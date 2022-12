Δωδεκανήσα

Ρόδος: έκανε ωτοστόπ και… λήστεψε τον οδηγό που την πήρε μαζί του

Τι αναφέρει για την γυναίκα και τον συνεργό της, ο άνδρας που έπεσε θύμα του ανθρώπου που προσφέρθηκε να βοηθήσει.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου για την εξιχνίαση υπόθεσης ληστείας με θύμα έναν 76χρονο.

Στις 30 Νοεμβρίου καταγγέλθηκε στο Α.Τ. Ιαλυσού από τον 76χρονο, κάτοικο Μαριτσών, ότι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ενώ εκινείτο με το αυτοκίνητό του επί της επαρχιακής οδού Καλαμώνα – Μαριτσών, μια άγνωστη γυναίκα που εκινείτο πεζή του έκανε σήμα να σταματήσει.

Όταν ακινητοποίησε το όχημά του η γυναίκα έκατσε στην θέση του συνοδηγού και του είπε «έλα να με πας στο χωριό».

Εκείνη τη στιγμή, όπως περιέγραψε, ένα κόκκινο αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά στο δικο του, η γυναίκα τον έσπρωξε πίσω στο κάθισμα του αυτοκινήτου και ταυτόχρονα άγνωστος άνδρας τον έπιασε με κεφαλοκλείδωμα, ακινητοποιώντας τον.

Ο 76χρονος περιέγραψε πως η γυναίκα ψάχνοντας τις τσέπες από τα ρούχα του, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ, ενώ ακολούθως επιβιβάστηκαν και οι δύο δράστες στο κόκκινο αυτοκίνητο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

