“Τρελή πορεία” αυτοκινήτου κατέληξε σε μάντρα σπιτιού (εικόνες)

Παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμα του το αυτοκίνητο, που εκινείτο ανεξέλεγκτο για μεγάλη απόσταση.

Με βομβαρδισμένο τοπίο έμοιαζε η οδός Κύπρου μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης (1/12).

ΙΧΦ ιδιωτικής εταιρίας που κινούνταν στην ανωτέρω οδό, άγνωστο πως, εξετράπη αριστερά της πορείας του, σκαρφαλώνοντας πάνω στη διαχωριστική νησίδα (μετά την οδό Ανθήλης) και ξηλώνοντας ότι βρήκε μπροστά του, καρφώθηκε σε μάντρα σπιτιού!

Η πορεία που ακολούθησε το «4Χ4» ήταν τρελή. Πάνω στη νησίδα γκρέμισε το προειδοποιητικό σήμα και την κολόνα που υπήρχε κάποτε για φανάρια και έφυγε στο αντίθετο ρεύμα.

Εκεί συνεχίζοντας πέρασε ανάμεσα από δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ξηλώνοντας τον προφυλακτήρα του ενός και στη συνέχεια καρφώθηκε στη μάντρα του σπιτιού την οποία και γκρέμισε.

Έντρομοι οι ιδιοκτήτες του σπιτιού πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους και δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν.

Είναι πραγματικά θαύμα που από μία τέτοια τρελή πορεία δεν είχαμε θύματα, ενώ κι ο οδηγός βγήκε σοκαρισμένος, αλλά αγρατσούνιστος.

Βοήθησε φυσικά το γεγονός ότι το ατύχημα έγινε σε ώρα που η κυκλοφορία πεζών στο σημείο είναι σπάνια, ενώ ευτυχώς δεν υπήρχε και κίνηση από άλλα οχήματα γιατί βγήκε στο αντίθετο ρεύμα.

