Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ανήλικες προκάλεσαν πανικό σε σχολείο… για πλάκα

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας αναπτύχθηκαν στο σχολείο και ανέλαβαν δράση για να προστατεύσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Που και πως εντοπίστηκαν οι δράστιδες της “φάρσας”

Μία ψευδής καταγγελία για τοποθέτηση βόμβας σε σχολικό συγκρότημα εξιχνίασε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Μετά από έρευνα, ταυτοποιήθηκαν δύο νεαρά κορίτσια σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Συγκεκριμένα, στις 2 Νοεμβρίου 2022 το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε σχετικό τηλεφώνημα για σχολικό συγκρότημα της Άνω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να κινηθούν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις και να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο που αφορά σε εκκένωση του χώρου για την προστασία των παρευρισκόμενων, αλλά και έλεγχο προκειμένου να αποσοβηθεί οποιαδήποτε απειλή.

Αφού εξερευνήθηκαν οι χώροι του σχολείου με αρνητικό αποτέλεσμα, συνεχίστηκε η έρευνα απ’ όπου προέκυψε ότι το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε από δύο νεαρές, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.?

