Θεσσαλονίκη: Μπούκαραν σε μίνι μάρκετ και άρπαξαν τις εισπράξεις

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.



Κλοπή σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε μίνι μάρκετ, στην οδό Φιλίππου, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 18:00, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, μπούκαραν στο κατάστημα και εκμεταλλευόμενοι την απουσία του υπαλλήλου, άρπαξαν τις εισπράξεις. Όταν ο υπάλληλος τους αντιλήφθηκε τράπηκαν σε φυγή.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Α.Τ. Παύλου Μελά.

Πηγή: thestival.gr

