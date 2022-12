Χανιά

Τροχαίο - Χανιά: Καραμπόλα με έξι αυτοκίνητα και έναν τραυματία (εικόνες)

Ουρά χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό Χανίων - Ρεθύμνου. Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα.



Καραμπόλα έξι οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου στα Μεγάλα Χωράφια.

Κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες τα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας 75 ετών.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του άνδρα, ο οποίος έχει τραυματιστεί ευτυχώς ελαφριά, στο νοσοκομείο Χανίων.

Στο σημείο υπήρξε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

