Θεσσαλονίκη: έκανε “παρκούρ” για να μην συλληφθεί από αστυνομικούς (βίντεο)

Τι αποκάλυψε η εκπομπή “Στούντιο με Θέα” για την προσπάθεια ενός νεαρού να αποφύγει την σύλληψη του.

Να αποφύγει την σύλληψη με κάθε τρόπο προσπάθησε ένας νεαρός αλλοδαπός στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος στην προσπάθεια του να μην πέσει στα χέρια των αστυνομικών, άρχισε να πηδάει από τοίχο σε τοίχο, μέχρι όμως που εγκλωβίστηκε σε μια σκαλωσία της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στην Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός, που φέρεται πως διακινούσε και πωλούσε ποσότητες ναρκωτικών σε νεαρούς που βρίσκονταν στην πλατεία που βρίσκεται κοντά στον ναό, στην θέα των αστυνομικών άρχισε να τρέχει και να προσπαθεί να τους ξεφύγει.

Ενώ έκανε άλματα και υπερπηδούσε διάφορά «εμπόδια», ο άνδρας «κλείστηκε» σε μια σκαλωσιά και εκεί έπεσε στα χέρια των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ, όπως αποκάλυψε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Θεσσαλονίκη, Βαγγέλης Κοκολάκος, σε απευθείας σύνδεση με την εκπομπή "Στούντιο με Θέα".

Ο συλληφθείς είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς στο παρελθόν συνελήφθη επίσης για διακίνηση ναρκωτικών και είχε απελαθεί από την Ελλάδα, στην οποία όμως επέστρεψε και συνέχισε την «δράση» του.

