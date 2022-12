Ηράκλειο

Ηράκλειο: Τον πυροβόλησε μέσα από αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση σε κεντρική λεωφόρο της πόλης με πυροβολισμό έξω από ψητοπωλείο.

Ένα νέο αιματηρό επεισόδιο απασχολεί τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ekriti.gr, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα ένας άνδρας, ο οποίος επέβαινε σε αυτοκίνητο, πέρασε έξω από ψητοπωλείο στη Λεωφόρο Ικάρου στον Κατσαμπά, πυροβόλησε εναντίον 27χρονου, τραυματίζοντας τον στο πόδι και εξαφανίστηκε.

Ο 27χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ ο δράστης αναζητείται.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακιά Σκάλα - Λέκκας: Κατολίσθηση βράχων ακόμη και λόγω διέλευσης ενός φορτηγού από τον δρόμο

Βραζιλία: Φωτιά στην Κόπα Καμπάνα (εικόνες)

Εκνευρισμός του Καλίν με Σουηδό δημοσιογράφο (βίντεο)