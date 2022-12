Μεσσηνία

Μεσσηνία: Συνελήφθη για βιασμό της 9χρονης ανιψιάς του

Ο κατηγορούμενος που παρουσιάστηκε χωρίς δικηγόρο στις Αρχές, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Ένας 17χρονος κατηγορείται για βιασμό της 9χρονης ανιψιάς του, στην περιοχή του Πύργου Τριφυλίας.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο συλληφθείς Ρομά μετήχθη από τα κρατητήρια της Καλαμάτας στο Δικαστικό Μέγαρο Κυπαρισσίας και εμφανίστηκε στις δικαστικές Αρχές χωρίς δικηγόρο. Το δικαστήριο όρισε ως συνήγορό του το δικηγόρο – μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, Γεώργιο Βασιλόπουλο. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος, η ανήλικη, οι γονείς της και οικεία τους πρόσωπα διέμεναν, μαζί, προσωρινά στον Πύργο Τριφυλίας, όπου έχουν μεταβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα για εργασίες ελαιοσυγκομιδής.

Χθες τα ξημερώματα ο κατηγορούμενος φέρεται να προχώρησε σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της ανήλικης που, κατά τον ΠΚ, είναι ίσης βαρύτητας με τη συνουσία πράξεις.

