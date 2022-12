Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: διασωληνωμένη και σε καταστολή η 4χρονη που κόντεψε να πνιγεί από φιστίκι

Πώς είναι η κατάσταση της υγείας της μικρούλας που πνίγηκε από φιστίκι και νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Μάχη για τη ζωή της, δίνει η μικρούλα από τη Σαντορίνη, μετά από την περιπέτεια που είχε καθώς στραβοκατάπιε φιστίκι και εκτοτε νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η κατάσταση της υγείας χαρακτηρίζεται ως «σταθερά κρίσιμη» ενώ παραμένει διασωληνωμένη και σε καταστολή στη ΜΕΘ μετά την πνευμονική ανεπάρκεια που παρουσίασε πριν δύο ημέρες (Πέμπτη 1/12).

Μικρή αχτίδα αισιοδοξίας

Ωστόσο με δηλώσεις του στο cretapost ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης αφήνει να διαφανεί μία μικρή αχτίδα αισιοδοξίας.

Συγκεκριμένα ο κ. Χαλκιαδάκης, δίχως ως ιατρός ο ίδιος να παραβλέπει την κρισιμότητα του περιστατικού, αναφέρει ότι «κάθε 24ώρο που περνά και η κατάσταση της 4χρονης παραμένει σταθερή, είναι καλύτερα».

Σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή οι ιατροί και νοσηλευτές του ΠΑΓΝΗ έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή το μικρό κορίτσι που κατάπιε φιστίκια και παρουσίασε αναπνευστική δυσχέρεια.

