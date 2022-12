Μαγνησία

Βόλος: Επίθεση με αλυσοπρίονο δέχθηκε εργαζόμενη του Δήμου

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΑΣ-ΟΤΑ για το περιστατικό.

Σοκ προκαλεί η ανακοίνωση της ΔΑΣ-ΟΤΑ, η οποία αναφέρει ότι την Παρασκευή μία εργαζόμενη στον Δήμο Βόλου, έπεσε θύμα εγκληματικής επίθεσης από πολίτη, ο οποίος επιχείρησε να τη σφάξει με αλυσοπρίονο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η γυναίκα κατέφυγε σε κοντινό σπίτι, προκειμένου να σώσει τη ζωή της από τη μανία του δράστη.

Σημειώνεται ότι ο δράστης έχει απασχολήσει και άλλες φορές τις Αρχές, με την επικίνδυνη συμπεριφορά του κατοίκους της περιοχής.

Η ανακοίνωση της ΔΑΣ-ΟΤΑ είναι η εξής:

«Η συνάδελφος, μητέρα 2 παιδιών, κατά τη διάρκεια της εργασίας της στην Πλατεία Βαμβακουργίας δέχτηκε επίθεση από πολίτη, ο οποίος έσπασε το χλοοκοπτικό μηχάνημα και επιχείρησε με το αλυσοπρίονο κυριολεκτικά να σφάξει την εργαζόμενη. Ευτυχώς πρόλαβε η ίδια να σβήσει το μηχάνημα και κατέφυγε σε κοντινό σπίτι για να σώσει τη ζωή της.

Ο δράστης της απαράδεκτης εγκληματικής επίθεσης έχει απασχολήσει και άλλες φορές με την επικίνδυνη συμπεριφορά του τους κατοίκους της περιοχής, προκαλώντας προβλήματα, όχι μόνο στο πάρκο που μαζεύει πολλά μικρά παιδιά, αλλά γενικότερα στην περιοχή, όπου κατοικούν και πολλοί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, φθάνοντας να μπαίνει και σε αυλές σπιτιών. Είναι επιβεβλημένο και αναγκαίο η Δημοτική Αρχή να δει το συγκεκριμένο περιστατικό με τη σοβαρότητα που του αρμόζει, να ζητήσει και να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου να μην θρηνήσουμε θύματα.

Η συνάδελφος μας κατάφερε ευτυχώς χθες να επιβιώσει. Βίωσε όμως το μεροκάματο του τρόμου. Άλλη μια απόδειξη ότι οι εργαζόμενοι στους Δήμους, ιδιαίτερα αυτοί στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής (Πράσινο, Καθαριότητα, κτλ), βιώνουν καθημερινά τεράστιους κινδύνους για την ασφάλεια, την υγεία, ακόμα και τη σωματική τους ακεραιότητα. Με ελάχιστα ουσιαστικά μέτρα προστασίας μαζεύουν καθημερινά από όλους τους δημόσιους χώρους κάθε είδους επικίνδυνα υλικά (ψοφίμια, σύριγγες, απορρίμματα, κτλ), διακινδυνεύοντας και τη ζωή τους για να κρατήσουν καθαρή την πόλη. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες της καθημερινότητας».

