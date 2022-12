Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Σοβαρά τραυματίστηκε νεαρός που παρασύρθηκε από φορτηγάκι

Που και πότε συνέβη το περισττατικό, με θύμα τον νεαρό άνδρα, ο οποίος χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο, ενώ διέσχιζε τον δρόμο.

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ένας 23χρονος.

Περίπου στις 06:00 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, λίγο έξω από τον Λαγκαδά και ενώ εκινείτο πεζός, τον παρέσυρε φορτηγάκι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον νεαρό στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

