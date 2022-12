Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Οι κοντρες στην παραλιακή προκάλεσαν καραμπόλα

Η σύγκρουση 2 μηχανών που έκαναν κόντρες τα ξημερώματα, οδήγησε σε καραμπόλα, με αποτέλεσμα τη μεταφορά στο νοσοκομείο 3 ατόμων με πολλαπλά τραύματα.

Νέο τροχαίο σημειώθηκε στις 7 το πρωί της Κυριακής 4 Δεκεμβρίου, στην παραλιακή λεωφόρο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο νεαροί έκανα κόντρες με τα μηχανάκια όταν συγκρούστηκαν με άλλο διερχόμενο δίκυκλο, το οποίο οδηγούσε μια γυναίκα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι 3 αναβάτες.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τα τρία άτομα και τα μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου με πολλαπλά τραύματα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής.

