Μαγνησία

Επίθεση με αλυσοπρίονο - Θύμα στον ΑΝΤ1: ήταν αδίστακτος, μία κυρία με φυγάδευσε (βίντεο)

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε μία γυναίκα κηπουρός στον Βόλο, όταν άνδρας της επιτέθηκε με αλυσοπρίονο, περιγράφει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Τον τρόμο έζησε μία κηπουρός στο Δήμο Βόλου, η οποία δέχθηκε επίθεση από έναν 39χρονο ο οποίος, λίγο έλειψε να την τραυματίσει με αλυσοπρίονο.

Μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, η γυναίκα περιγράφει τις ανατριχιαστικές στιγμές που έζησε: «Πως με φώτισε η Παναγιά και έκλεισα το αλυσοπρίονο. Αλλιώς όπως πήγε να μου το αρπάξει με τη δύναμη που είχε και μου το γύρισε θα μ’ έκοβε. Αυτός ο άνθρωπος ήταν αδίστακτος δεν καταλάβαινε ήταν εκτός τόπου και χρόνου, τι έκανε εκείνη τη στιγμή».

Συγκλονίζει η μαρτυρία της 58χρονης γυναίκας στον ΑΝΤ1. Ήταν πρωί της Παρασκευής όταν δέχθηκε τη σοκαριστική επίθεση σε πάρκο της Νέας Ιωνίας στον Βόλο. Ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι μία μέρα στη δουλειά μετατράπηκε σε εφιάλτη.



«Έπαιρνε το αλυσοπρίονο παρόλο που το έκλεισα να το κοπανήσει πάνω μου να μου το πετάξει. Παραμερίστηκα. Έπαιρνε πάλι το χορτοκοπτικό που είδε το είχε το πετάξει και πήγε να το πετάξει πάλι πάνω μου. Στην ουσία με κυνηγούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιγράφει η κηπουρός στο Δήμο Βόλου προσπαθούσε να τον ηρεμήσει. Δεν καταλάβαινε όμως τίποτα. Ήταν θολωμένος. Εκτός εαυτού. «Μόλις είδα ότι ήταν αδίστακτος και μου πετάει τα αντικείμενα μία κυρία που τα έβλεπε, με φυγάδευσε στο σπίτι της. Μου λέει μπες μέσα στο σπίτι. Πήρα το τηλέφωνο το 100», συνεχίζει.

Ο δράστης της επίθεσης είναι γνωστός στην περιοχή και έχει απασχολήσει στο παρελθόν. Σύμφωνα με όσα ανέφερε το θύμα της επίθεσης, «οι ΔΙΑΣ μου είπαν τον ξέρουμε…Μπαινοβγαίνουν μέσα στο ψυχιατρείο του δίνουν μια θεραπεία δεν ξέρω τι κάνουν και μετά;».

Η Εύη Καρυδάκη, επικεφαλής ΔΑΣ Μαγνησίας αναφέρει σχετικά με τις δυσμενείς συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι δημοτικοί υπάλληλοι: «Είναι ένα περιστατικό που καταδεικνύει τι τραβούν οι εργαζόμενοι σε όλους τους δήμου της χώρας και μάλιστα στις υπηρεσίες της πρώτης γραμμής. Εκτός από τους κινδύνους που ελοχεύουν καθημερινά, εκτός από ότι έχουν να καθαρίσουν πάρκα έχουν να αντιμετωπίσουν και τέτοιες περιπτώσεις».

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 39χρονος ήταν ο άνδρας που είχε βάλει φωτιά στη φάτνη που στήνει ο Δήμος Βόλου, πριν από δύο χρόνια, για την περίοδο των Χριστουγέννων και από τύχη τότε είχαν αποφευχθεί τα χειρότερα.

