Καταγγελία για τον ιερέα με τους "μαϊμού" εράνους: με έκαιγε με σταυρό γιατί είχα δαιμονιστεί (εικόνες)

"Επειδή εγώ ήμουν ορφανός, σημαίνει ότι ήμουν και σκουπίδι;" αναφέρει ο νεαρός για τον ιερέα που πραγματοποιούσε "μαϊμού" εράνους.

Νέα στοιχεία έρχονται στη φόρα για τον νεαρό ιερέα που συνελήφθη στα Τρίκαλα, μετά από καταγγελίες σε βάρος του, για ψεύτικους εράνους υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης ατόμου που είχε προβλήματα υγείας.

Ο 23χρονος, νεαρός, αναφέρει για τον κληρικό μεταξύ άλλων ότι τον βασάνιζε και του έκανε ψυχολογικό πόλεμο: «Άμα σε αφήσω εγώ και η οικογένεια μου δεν θα έχεις πουθενά να πας, θα είσαι σαν πεταμένο σκυλί».

«Έφυγα από τα Τρίκαλα γιατί φοβάμαι»

Ακόμη σοκαρισμένος όπως δήλωσε από τις αποκαλύψεις της δυσώδους υπόθεσης που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αποκάλυψε το Trikalanews.gr καθώς και φανερά φοβισμένος, ο νεαρός εξηγεί πως γνωρίστηκαν με τον ιερομόναχο, ενώ κάνει γνωστό πως έφυγε από την πόλη των Τρικάλων, φοβούμενος για την σωματική του ακεραιότητα.

«Γνωριζόμαστε χρόνια. Μου έστειλε ένα μήνυμα να πιούμε καφέ, τον γνώρισε και η συγχωρεμένη η μάνα μου, κάναμε παρέα. Όλο αυτό το διάστημα δεν είχαμε καμία βοήθεια οικονομική από μέρους του. Αμέσως μετά τον θάνατο της μητέρας μου δεθήκαμε, διαμέναμε μαζί, δήθεν με βοηθούσε και με συντηρούσε» αναφέρει ο 23χρονος, ενώ κλαίγοντας συνεχίζει λέγοντας πως «έτσι ξεκίνησε η εκμετάλλευση και ο ψυχολογικός πόλεμος. Μου πήρε την κάρτα ΚΕΑ, λέγοντάς μου πως θα πληρώνει κάποια έξοδα του, αφού με στηρίζει. Εάν σε αφήσω εγώ, δεν θα έχεις κανέναν. Δεν έχεις κανέναν που να σε αγαπάει και να σε προστατέψει. Με έβαλε να μαλώσω με τους συγγενείς μου και με αποξένωσε από όλους».

Ζητώ συγνώμη

Όσον αφορά τον έρανο που έγινε με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ΜΜΕ, ο 23χρονος λέει «πως ποτέ δεν μου είπε για τα ποσά που συγκεντρώθηκαν. Τα έμαθα από την αστυνομία. Μόνο 150 ευρώ μου έδωσε και πήρα ένα ζευγάρι παπούτσια. Εξαπάτησε τόσο κόσμο. Επειδή εγώ ήμουν ορφανός, σημαίνει ότι ήμουν και σκουπίδι;».

Την ίδια ώρα, ο νεαρός αφού επισημαίνει πως ντρέπεται για όλα όσα έχουν γίνει, ζητά συγνώμη από όλα τα ανυποψίαστα θύματα που έπεσαν στην παγίδα του κληρικού, σημειώνοντας πως και ο ίδιος είναι θύμα.

Με έκαιγε με σταυρό γιατί είχα δαιμονιστεί

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλεί η καταγγελία του νεαρού για σωματική κακοποίηση καθώς όπως υποστηρίζει «πίστευε ότι έχω δαιμόνιο γιατί είχα κάνει τατουάζ και έκαιγε το δέρμα μου με σταυρό. Μου έλεγε θα βγάλεις το τατουάζ γιατί με έναν άνθρωπο της Εκκλησίας σαν και εμένα, δεν μπορείς να το έχεις, είσαι σαν αλήτης», γεγονός που ο 23χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία.

Με ενοχλεί ο δικηγόρος του για να τον υπερασπιστώ

«Μετά τα όσα έχω περάσει και το μεγάλο κακό που μου έκανε» ο 23χρονος ισχυρίζεται πως από τη στιγμή που «ξεσκεπάστηκε» η υπόθεση «με ενόχλησε ο δικηγόρος του για να τον υπερασπιστώ, λέγοντάς μου, πως ό,τι έκανε, το έκανε για το καλό μου».

Σε αργία ο κληρικός

Σε βάρος του κληρικού σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και νομοθεσίας περί εράνων και πλέον τον λόγο έχει η δικαιοσύνη, ενώ μόλις η οικεία Μητρόπολη ενημερώθηκε για την υπόθεση ο ιερομόναχος τέθηκε άμεσα σε αργία.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με καταγγελίες, με πρωτοβουλία του δράστη πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο δίμηνο αναρτήσεις σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ιστοσελίδες που αφορούσαν έρανο για την οικονομική ενίσχυση του 23χρονου, λόγω προβλημάτων υγείας και δυσχερειών του, με κατάθεση χρημάτων σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ο ένας με δικαιούχο τον δράστη και ο άλλος με δικαιούχο τον ημεδαπό που αφορούσε ο έρανος.

Όπως εξακριβώθηκε, ο κληρικός διαχειριζόταν αποκλειστικά και εν αγνοία του νεαρού και τους δύο τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δοθεί για τον έρανο, στους οποίους είχε κατατεθεί το συνολικό χρηματικό ποσό των 12.922,50 ευρώ, ποσό που δεν χρησιμοποιήθηκε για την εξόφληση οφειλών του.

Στην κατοχή του κληρικού βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.110 ευρώ, ως προερχόμενο από τον έρανο και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ σε έρευνα που έγινε από το Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ και διάφορα έγγραφα από τα οποία προέκυπτε αγορά ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptop) κ.α.).

Πηγή: trikalanews.gr

