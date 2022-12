Χανιά

Χανιά: τουριστικό τρενάκι “πάτησε” παιδί

Σε εφιάλτη μετατράπηκε η βόλτα με τουριστικό τρενάκι για ένα 10χρονο παιδί στην Κρήτη. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία η βόλτα με τρενάκι για ένα 10χρονο παιδί στα Χανιά.

Πιο συγκεκριμένα, η βόλτα εξελίχθηκε σε εφιάλτη για ένα 10χρονο παιδί, στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων.

Το παιδί φέρεται να προσπάθησε να μετακινηθεί από το ένα βαγόνι σε άλλο, όταν έχε την ισορροπία του και έπεσε, με συνέπεια να το "πατήσει" το τρενάκι.

Το παιδί παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες το 10χρονο παιδί φέρει θλαστικο τραύμα στην κοιλιά και διάφορα άλλα θλαστικά τραύματα στα πόδια.

Για το συμβάν έχει ενημερωθεί η ΕΛ.ΑΣ. που διεξάγει έρευνα.

