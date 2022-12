Καστοριά

Καστοριά: δημοτική σύμβουλος “έσπρωχνε” ναρκωτικά

Στην κατοχή τόσο της ίδιας όσο και του συντρόφου της εντοπίστηκαν πολλά κιλά κάνναβης.

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στους Λαχανόκηπους Καστοριάς εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος σε Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς μαζί με τον σύντροφό της καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατόπιν ελέγχου, 66 κιλά κάνναβης.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη και ο άνθρωπος που θα παραλάμβανε τη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη.

Οι έρευνες συνεχίζονται από τους αστυνομικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς ενώ οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Καστοριάς.

