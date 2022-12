Εύβοια

Εύβοια: νεκρός ποδηλάτης μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας που πήγαινε με ποδήλατο στο χωράφι του.

Τραγωδία σημειώθηκε στη βόρεια Εύβοια μετά από τροχαίο δυστύχημα, κατά το οποίο ένας άνδρας έχασε τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, ένας ποδηλάτης, βρήκε τραγικό θάνατο όταν αυτοκίνητο τον παρέσυρε στον δρόμο Πευκί-Ιστιαία έξω από το Ασμήνιο.

Το θύμα ήταν ένας ηλικιωμένος άνδρας από την περιοχή, ο οποίος πήγαινε με το ποδήλατο στο χωράφι του.

Καθώς κατευθυνόταν προς Ιστιαίας ένα ΙΧ το οποίο κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση τον παρέσυρε, υπό άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα ο άνδρας να ξεψυχήσει στην άσφαλτο από την σφοδρή σύγκρουση.

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βίντεο με τη διάσωση δελφινιού στον Έβρο

Καιρός: Με βροχές ξεκινά η εβδομάδα - Πού θα χιονίσει

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας