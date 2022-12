Σέρρες

Σέρρες: Φωτιά έκαψε σπίτι ολοσχερώς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις, ενώ κατέρρευσε και η ξύλινη σκεπή.



Ολοσχερώς κάηκε διώροφη κατοικία στο Σιδηρόκαστρο του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες.

Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από την πυροσβεστική, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από ξυλόσομπα.

Η φωτιά πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις, καθώς εντός του σπιτιού υπήρχαν ξύλινα πατώματα, ενώ κατέρρευσε και η ξύλινη σκεπή.

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο έφτασαν οχήματα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο του Σιδηροκάστρου και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Δευτέρας σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Διάστημα: Κινέζοι κοσμοναύτες επέστρεψαν στην Γη μετά από έξι μήνες (βίντεο)

Ρωσικό πετρέλαιο: Σε ισχύ το εμπάργκο της ΕΕ και το όριο τιμής