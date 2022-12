Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Πέθανε στο τιμόνι και προκλήθηκε ατύχημα

Ο άτυχος άντρας "έσβησε" ενώ οδηγούσε με αποτελέσμα να προκληθεί τροχαίο ατύχημα.

Δεν τον χωράει ανθρώπινος νους αυτό που έγραψε η μοίρα για έναν 61χρονο το απόγευμα της Κυριακής, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 19:30, ο άτυχος άνδρας, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του στη Λεωφόρο Παπανικολάου -στο ύψος της αερογέφυρας στη Νεάπολη- υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Μάλιστα, προκλήθηκε τροχαίο με άλλα δύο διερχόμενα οχήματα, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

