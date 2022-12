Χανιά

Χανιά: Αθλητής τριάθλου διέσχισε 162 χιλιόμετρα μαζί με παιδί σε αναπηρικό αμαξίδιο (βίντεο)

Μήνυμα στήριξης των ανθρώπων με αναπηρία έστειλε για μία ακόμα φορά ο Χανιώτης τριαθλητής Κώστας Βαρουχάκης.

Μία απόσταση 162 χιλιομέτρων διέσχισε μαζί με ένα παιδί με αναπηρία τον Γεράσιμο, που καθόταν στο αναπηρικό αμαξίδιο ο Κώστας Βαρουχάκης, "σπάζοντας" το παγκόσμιο ρεκόρ.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Είμαστε όλοι εδώ, για να στείλουμε το μήνυμα στήριξης των συμπολιτών μας με αναπηρία. Έχουν το δικαίωμα για μια ζωή με ίσα δικαιώματα κι ευκαιρίες", είπε ο Κώστας Βαρουχάκης ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του.

Κολύμπησε 25 χιλιόμετρα από τον Μπάλο μέχρι και την Κίσσαμο, διέσχισε την απόσταση από την Σητεία μέχρι και την Κίσσαμο τρέχοντας για 10 ημέρες, με τον Γεράσιμο και το αναπηρικό του αμαξίδιο πραγματοποίησαν την διαδρομή Κίσσαμος -Χανιά, ενώ τον Ιούλιο συμμετείχε σε αγώνα 6 ημερών που πραγματοποιήθηκε στην Γαλλία. Ο αγώνας συνολικής απόστασης 1.130 χιλιομέτρων περιελάμβανε, 900 χιλιόμετρα ποδηλασία, 211 χιλιόμετρα τρέξιμο και 19 χιλιόμετρα κολύμβηση.

Ο κ. Βαρουχάκης μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για αυτή τη μοναδική εμπειρία που έζησε "θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ια ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα στα άτομα με αναπηρίες".

"Ο Γεράσιμος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ημέρας" είπε χαρακτηριστικά ενώ συνέχισε λέγοντας πως "τον ρωτούσα αν κρυώνει αν είναι καλά και εκείνς μου έλεγε "προχώρα θα τα καταφέρουμε"".

"Είχαμε δικαίωμα να σταματάμε για 5 λεπτά κάθε 1 ώρα" είπε ο κ. Βαρουχάκης.

Ο Κώστας Βαρουχάκης τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δράση για τη στήριξη του Ειδικού Σχολείου για Άτομα με Αναπηρίες που βρίσκεται στον τόπο καταγωγής του την Κίσσαμο.

