Θεσσαλονίκη

Καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Σφαίρα στο κεφάλι δέχθηκε ο ανήλικος οδηγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυροβολισμούς σε 16χρονο που έβαλε βενζίνη και έφυγε χωρίς να πληρώσει. Αφαιρέθηκε σφαίρα από το κεφάλιτου και νοσηλεύεται στην Ενττική. Το χρονικό της αιματηρής καταδίωξης.

Δεκαέξι χρονών είναι ο οδηγός που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν ύστερα από αστυνομική καταδίωξη έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε τοιχίο στη Θεσσαλονίκη.

Ο έφηβος δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου και χειρουργήθηκε για την αφαίρεση της σφαίρας, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα". Το παιδί νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα όταν ο νεαρός έφυγε από βενζινάδικο επί της οδού Μοναστηρίου, χωρίς να πληρώσει τα καύσιμα που έβαλε.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία το όχημα εντοπίστηκε στην περιοχή, ωστόσο ο ανήλικος οδηγός αγνόησε τα σήματα να σταματήσει και ανέπτυξε ταχύτητα.

Καθώς έφτασε στη Συμμαχική οδό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικό, ενώ στην προσπάθειά τους οι αστυνομικοί να τον ακινητοποιήσουν, έριξαν πυρά.

Τελικά, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε τοιχίο και ακινητοποιήθηκε.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «ο εν ψυχρώ πυροβολισμός στο κεφάλι 16χρονου από αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, επειδή δεν πλήρωσε 20 ευρώ βενζίνη, προκαλεί μόνο οργή και αποτροπιασμό. Μετά το περιστατικό με τη δολοφονία του 18χρονου ρομά στο Πέραμα, όπου κατέρρευσε η εκδοχή της αστυνομίας, έρχεται ξανά στο προσκήνιο η αστυνομική βία και αυθαιρεσία, αφήνοντας έναν 16χρονο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Άραγε το να μην πληρώσει κάποιος τη βενζίνη στην Ελλάδα της ενεργειακής φτώχειας και δυστυχίας θα τιμωρείται με πυροβολισμό; Είναι προφανές ότι οι δυνάμεις καταστολής αποθρασύνονται στο έδαφος υπεράσπισης μιας πολιτικής εχθρικής για τον λαό και τη νεολαία. Καμία συγκάλυψη – Καμία ανοχή στην κρατική βία!»

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης αναφέρει: «"Στις τράπεζες λεφτά, στη νεολαία σφαίρες", φωνάζαμε διαδηλώνοντας τον σκοτεινό Δεκέμβρη του 2008 μετά την δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από την ΕΛ.ΑΣ. στα Εξάρχεια. Και φαίνεται πως τίποτα δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο με την 12ετή επέλαση του μνημονιακού, αλλά και αυταρχικού, κατασταλτικού κράτους.

Μαθαίνουμε λοιπόν, πως σήμερα, παραμονές της τραγικής επετείου, ένας ακόμα ανήλικος, 16χρονος Ρομά, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση αυτή τη φορά στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, μετά από κλοπή, καταδίωξη, "εμβολισμό" και σφαίρα στο κεφάλι από την ΕΛ.ΑΣ.. Και δεν έχει περάσει δυστυχώς πολύς καιρός από τότε που η ΕΛ.ΑΣ. δολοφόνησε τον 18χρονο Νίκο Σαμπάνη στο Πέραμα και ο Υπουργός δήθεν Προστασίας του Πολίτη έσπευδε να επισκεφτεί τους δράστες αστυνομικούς, οι οποίοι δεν απομακρύνθηκαν καν από το Σώμα.

Τώρα η ΕΛ.ΑΣ. το ξανακάνει. Το έγκλημα που επέσυρε την εσχάτη των ποινών; 20 ευρώ απλήρωτης βενζίνης. Τόσο κοστολογεί το αυταρχικό, κατασταλτικό, "επιτελικό παρακράτος" τη ζωή ενός 16χρονου, που δεν διστάζει να ρίξει στο κεφάλι;»

Ειδήσεις σήμερα:

Δωρεά οργάνων 21χρονης φοιτήτριας: Τα μάτια της Έμμας βρήκαν παραλήπτη

Τροχαίο: Πέθανε στο τιμόνι και προκλήθηκε ατύχημα

“Κιβωτός του Κόσμου” - Σταμάτης: Παράνομο ο πατήρ Αντώνιος και η πρεσβυτέρα να μένουν στην δομή (βίντεο)