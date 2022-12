Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Καταδίωξη με πυροβολισμό 16χρονου: Συνελήφθη αστυνομικός

Συνελήφθη αστυνομικός που πυροβόλησε τον ανήλικο. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 16χρονος, που είναι πατέρας ενός παιδιού.

Συνελήφθη ο αστυνομικός που φέρεται πως πυροβόλησε τον 16χρονο οδηγό αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια καταδίωξης τις πρώτες ώρες της Δευτέρας.

Πρόκειται άνδρα της ομάδας ΔΙΑΣ ο οποίος κρατείται με εντολή εισαγγελέα και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.

Ο 16χρονος που είναι πατέρας ενός παιδιού, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι για την αφαίρεση της σφαίρας

Γονείς, συγγενείς και φίλοι του ανηλίκου βρίσκονται αυτήν την ώρα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου περιμένουν με αγωνία να μάθουν τα νεότερα για την υγεία του άτυχου παιδιού.

Πως έγινε η αιματηρή καταδίωξη

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, ολα έγιναν λίγα λεπτά μετά τη 01.00 όταν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση για οδηγό Ι.Χ. φορτηγού ο οποίος έβαλε καύσιμα σε πρατήριο βενζίνης της οδού Μοναστηρίου και έφυγε χωρίς να πληρώσει. Το όχημα εντοπίστηκε από αστυνομικούς, ωστόσο ο οδηγός δεν σταμάτησε και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει.

Τότε ξεκίνησε καταδίωξη και στο ύψος της Συμμαχικής Οδού, σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 16χρονος επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικό. Στη συνέχεια έπεσαν πυροβολισμοί και το φορτηγάκι εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε πάνω σε τοίχο.

Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει ότι ο 16χρονος οπλοφορούσε και ότι άνοιξε πυρ ενάντια στους αστυνομικούς, ενώ οι συνθήκες που έγινε το συμβάν ερευνώνται από την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr , περίπου 40 Ρομά έχει συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο Γ του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο 16χρονος. Στην περίμετρο του νοσοκομείου βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις

Ταυτόχρονα, συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο πραγματοποιούν άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Έχουν αναρτήσει πανό που αναγράφει «οι ζωές των Ρομά έχουν σημασία».

