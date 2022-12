Καστοριά

Καστοριά: Η δημοτική σύμβουλος, η κάνναβη και οι καβάτζες (εικόνες)

Δημοτική σύμβουλος μεταξύ συλληφθέντων για κατοχή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών. Πώς οι Αρχές ξετύλιξαν το κουβάρι της παράνομης δράσης τους.

Τρεις συλλήψεις σημειώθηκαν συνολικά για την υπόθεση μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών στη Θεσσαλονίκη, όπου εμπλεκόμενοι είναι δύο ημεδαποί ηλικίας 51 και 59 ετών και μία 57χρονη ημεδαπή, δημοτική σύμβουλος σε δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Το πρωί του Σαββάτου εντοπίστηκε από αστυνομικούς ένα αυτοκίνητο, με οδηγό τον 59χρονο και συνοδηγό την 57χρονη, στους Λαχανόκηπους της Καστοριάς και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι, μετέφεραν από κοινού τρεις ταξιδιωτικούς σάκους και δύο τσουβάλια που περιείχαν 58 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 66 κιλών και 160 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια από την αστυνομική έρευνα πρόεκυψε ότι, παραλήπτης των ναρκωτικών, ήταν ο 51χρονος, όπου μετά από αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε το Σάββατο το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθη. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε 0,5 γραμμάριο κοκαΐνης.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν την Κυριακή το μεσημέρι οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, της ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκλήματος, του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας και του τμήματος Ασφάλειας Πυλαίας-Χορτιάτη, σε «διαμέρισμα καβάτζα», όπως χαρακτηρίζεται από την ΕΛΑΣ, που διατηρούσε ο 51χρονος, στην Πυλαία, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 11 κιλών και 380 γραμμαρίων, 2 νάιλον σακούλες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 852 γραμμαρίων, 0,84 γραμμάρια κοκαΐνης, 4 ζυγαριές ακριβείας, τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και 5 δισκία, η χημική σύσταση των οποίων ερευνάται.

Συνολικά από τις δύο δράσεις της ΕΛΑΣ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

58 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 78 κιλών και 392 γραμμαρίων,

1,34 γραμμάρια κοκαΐνης,

4 ζυγαριές ακριβείας,

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

5 κινητά τηλέφωνα,

7 κάρτες SIM,

1 τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης και

5 δισκία, η χημική σύσταση των οποίων ερευνάται.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Δείτε βίντεο που δημοσίευσε η ΕΛΑΣ:

