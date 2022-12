Σέρρες

Σέρρες: Έκρηξη σε λεβητοστάσιο δημοτικού σχολείου

Πληροφορίες ότι ένα παιδί έχει χάσει τη ζωή του. Στο σημείο Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Έκρηξη σημειώθηκε σε λεβητοστάσιο στο 9ο δημοτικό σχολείο στις Σέρρες το μεσημέρι της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστεί η πόρτα 30 μετρα περίπου.

Οι πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο παιδιά να έχουν τραυματιστεί ελαφρά και άλλο ένα να έχει εντοπιστεί στο χώρο χωρίς τις αισθήσεις του.

Η έκρηξη σημειώθηκε από άγνωστους μέχρις στιγμής λόγους την ώρα του διαλείμματος. Άμεσα έφτασε στο σημείο κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο και παρέλαβε τα δύο ελαφρά τραυματισμένα παιδιά και μεταφέρθηκαν στο γενικό νοσοκομείο της πόλης.

Το παιδί που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του παραμένει προς το παρόν στο σημείο συμβάντος. H αστυνομία έχει αποκλείσει τον χώρο.

