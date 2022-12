Σέρρες

Σέρρες: Νεκρό παιδί από την έκρηξη σε δημοτικό σχολείο (εικόνες)

Τραγική κατάληξη από την έκρηξη σε δημοτικό σχολείο, με θύμα έναν μικρό μαθητή. Πώς συνέβη το κακό.

Νεκρό 10χρονο παιδί από την έκρηξη που σημειώθηκε σε λεβητοστάσιο δημοτικού σχολείου στις Σέρρες το μεσημέρι της Δευτέρας (12/5).

Η έκρηξη έγινε στο ισόγειο στο λεβητοστάσιο περίπου στις 14:30 και εκσφενδονίστηκε η πόρτα 30 μέτρα περιπου. Είχε διάλειμμα τη στιγμή της έκρηξης.

Μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στο σχολείο στο σημείο βρέθηκε άμεσα Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου παρέλαβε και δυο παιδιά τραυματισμένα.

Από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

"Η τραγική απώλεια του μικρού μαθητή στις Σέρρες μας έχει συγκλονίσει. Η σκέψη μας είναι στους γονείς και την οικογένειά του, καθώς και στις οικογένειες των παιδιών που τραυματίστηκαν. Είμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο για τη λειτουργία του σχολείου Δήμο για να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διερευνηθούν τα αίτια της τραγικής απώλειας και να αποδοθούν ευθύνες".

