Λέσβος

Μυτιλήνη - δολοφονία Ερατούς: Ξέσπασε η μητέρα της όταν είδε τον δράστη - “Δολοφόνε, αυτοκτόνα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πλευρά του άνδρα ζήτησε νέα αναβολή.

Ένταση επικράτησε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Βορείου Αιγαίου, όπου δικάζεται σήμερα η δολοφονία της Ερατούς τον Μάιο του 2019 στη Μυτιλήνη. Η μητέρα της, όταν έφτασε ο κατηγορούμενος, ξέσπασε. «Δολοφόνε, αυτοκτόνα, μας άφησες να σαπίσουμε» είπε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζουμε ότι η Ερατώ δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ενώ η 2χρονη κόρη της ήταν μαζί της.

Νωρίτερα η πλευρά του κατηγορούμενου ζήτησε για δεύτερη φορά αναβολή όπως και στις 14 Μαρτίου γιατί οι δικηγόροι έχουν άλλη υπόθεση στην Πάτρα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Ερατούς λέει ότι το αίτημα είναι καταχρηστικό, η οικογένεια έρχεται για δεύτερη φορά με δικά της έξοδα από Αθήνα και ζητά να συζητηθεί έστω την Τετάρτη. Η Εισαγγελέας συμφώνησε. Το Μικτό Ορκωτό αποφάσισε να κρατήσει την υπόθεση και να συζητήσει στη συνέχεια αν θα αναβληθεί.

Ο πρώην σύζυγος της νεκρής κοπέλας έχει κριθεί πρωτόδικα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ισόβια κάθειρξη και για παράνομη οπλοφορία και παράνομη οπλοχρησία.

Παρούσες είναι οι συλλογικότητες που στηρίζουν την οικογένεια της Ερατώς, μεταξύ των οποίων ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης, η κίνηση «Μαχητικές και Ελευθερες» και «Ανόρμινα»

πηγή: stonisi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Νεκρό παιδί από την έκρηξη σε δημοτικό σχολείο (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: Αποκλειστικές εικόνες από το εσωτερικό της δομής στον Βόλο (βίντεο)

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά