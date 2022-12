Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - 16χρονος: η καταδίωξη, ο πυροβολισμός, τα επεισόδια και οι συλλήψεις (εικόνες)

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον αστυνομικό που πυροβόλησε. Πατέρας ενός μωρού ο 16χρονος που χτυπήθηκε στο κεφάλι. Ένταση έξω από το νοσοκομείο.

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε στον αστυνομικό της Ομάδας ΔΙΑΣ που πυροβόλησε κατά του 16χρονου κατά τη διάρκεια της αιματηρής καταδίωξης στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματισθεί σοβαρά στο κεφάλι.

Μετά τη σύλληψη αστυνομικού το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε βάρος του, ενώ παράλληλα τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Όσον αφορά στον 16χρονο, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Ο νεαρός νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου, σε βαριά κατάσταση, μετά από πολύωρη επέμβαση, κατά την οποία αφαιρέθηκε σφαίρα από το κεφάλι του.

Νωρίς το απόγευμα, ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ των αστυνομικών που δέχθηκαν επίθεση με ρίψη αντικειμένων και των ομόφυλων του 16χρονου, ο οποίος είναι και πατέρας ενός μωρού.





Παράλληλα, η Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως ο νεαρός οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών να σταματήσει το όχημά του και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Την 01.00 ώρα περίπου σήμερα (05-12-2022) νεαρός ημεδαπός – οδηγός Ι.Χ.Φορτηγού, μετέβη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Ν. Μοναστηρίου, όπου εφοδιάστηκε με πετρέλαιο δίχως να καταβάλει αντίτιμο και αποχώρησε, σύμφωνα με σχετική καταγγελία του υπαλλήλου, ο οποίος άμεσα ενημέρωσε αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι βρίσκονταν πλησίον του σημείου. Οι αστυνομικοί έσπευσαν προς την κατεύθυνση διαφυγής του ανωτέρω οχήματος και ενημέρωσαν επίσης το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Το όχημα ακολουθήθηκε από τους ως άνω αστυνομικούς με χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, πραγματοποιώντας συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου και μη συμμορφούμενο κατευθύνθηκε προς την περιοχή των Διαβατών. Παραβιάζοντας αλλεπάλληλα φωτεινούς σηματοδότες και ενεργώντας συνεχώς επικίνδυνους ελιγμούς επιχείρησε να εμβολίσει μετωπικά το προπορευόμενο δίκυκλο της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των αστυνομικών, αγνοώντας εκ νέου τις εντολές τους.

Ενόψει του άμεσου κινδύνου, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση όπλου (πραγματοποιώντας δύο βολές) επιχειρώντας να ακινητοποιήσουν το όχημα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο αυτού, να προσκρούσει σε τοιχίο και να διακομισθεί σοβαρά τραυματισμένος στο εφημερεύον Νοσοκομείο με σταθμό του ΕΚΑΒ. Για το συμβάν άμεσα ενημερώθηκε η οικεία Εισαγγελική Αρχή, η οποία εποπτεύει την διενεργούμενη προανάκριση και πραγματοποιήθηκε αυτοψία παρουσία Εισαγγελικού λειτουργού, ενώ ο αστυνομικός που έκανε χρήση όπλου συνελήφθη. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης».

Αντιδράσεις από τα κόμματα

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλου αναφέρονται τα εξής:

«Ο σοβαρός τραυματισμός ενός 16χρονου στη Θεσσαλονίκη με μια σφαίρα στο κεφάλι από αστυνομικούς αποκαλύπτει τον επικίνδυνο δρόμο της αστυνομικής αυθαιρεσίας υπό κυβερνητική κάλυψη. Η πολιτική αμετροέπεια της ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επί κυβέρνησης Μητσοτάκη στέλνει το λάθος μήνυμα επί τρία χρόνια τώρα, με αποτέλεσμα τις πολλές περιπτώσεις αστυνομικών οργάνων που παραβιάζουν κάθε έννοια κράτους δικαίου και δρουν ως παράγοντες ανασφάλειας. Δεν είναι τυχαίο ότι το περιστατικό αυτό έρχεται μετά από μια σειρά αστυνομικών αυθαιρεσιών με στόχο νέους ανθρώπους. Η διαλεύκανση της συγκεκριμένης υπόθεσης και η παραδειγματική τιμωρία είναι επιβεβλημένη. Επιβεβλημένη παράλληλα είναι η πολιτική αλλαγή συνολικά και στα ζητήματα ασφάλειας, όπου η κυβέρνηση έχει αφήσει ανενόχλητο το οργανωμένο έγκλημα, ενώ τα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας πολλαπλασιάζονται».

Ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναφέρει «Ο βαρύτατος τραυματισμός με σφαίρα στο κεφάλι του ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη μετά από αστυνομική καταδίωξη προκαλεί θλίψη και βαθύτατο προβληματισμό. Ευχόμαστε να ξεπεραστεί γρήγορα η κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το θύμα. Ταυτόχρονα όμως τίθεται θέμα για την ευκολία με την οποία κάποιοι αστυνομικοί κάνουν χρήση όπλου. Διότι εν δυνάμει ανθρωποκτόνος πυροβολισμός, δηλαδή πυροβολισμός εξουδετέρωσης, κατα το Ν. 3169/2003 απαγορεύεται:

εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγεί τρίτος από αστοχία ή εξοστρακισμό του βλήματος, εναντίον ενόπλου πλήθους, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγούν άοπλοι, εναντίον ανηλίκου, εκτός αν αποτελεί το μοναδικό μέσο για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου θανάτου. εναντίον προσώπου που τρέπεται σε φυγή, όταν καλείται να υποστεί νόμιμο έλεγχο.

Στην περίπτωση αυτή, φαίνεται να συντρέχουν πολλαπλοί λόγοι απαγόρευσης χρήσης όπλου. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οφείλει άμεσα να δώσει στην δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που αφορούν στην υπόθεση και βεβαίως, είναι αυτονόητο ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα πράξει ταχύτατα το έργο της. Τέτοιες τραγικές καταστάσεις επιβεβαιώνουν δυστυχώς τις έντονες παρατηρήσεις διεθνών και εθνικών μηχανισμών πρόληψης της αστυνομικής αυθαιρεσίας, που αναφέρουν ότι στη χώρα μας όλο και περισσότερο περιπτώσεις αστυνομικής βίας αποκτούν συστηματικά χαρακτηριστικά και δεν είναι πια μεμονωμένα γεγονότα».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης δήλωσε «"Στις τράπεζες λεφτά, στη νεολαία σφαίρες", φωνάζαμε διαδηλώνοντας τον σκοτεινό Δεκέμβρη του 2008 μετά την δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από την ΕΛ.ΑΣ. στα Εξάρχεια. Και φαίνεται πως τίποτα δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο με την 12ετή επέλαση του μνημονιακού, αλλά και αυταρχικού, κατασταλτικού κράτους. Μαθαίνουμε λοιπόν, πως σήμερα, παραμονές της τραγικής επετείου, ένας ακόμα ανήλικος, 16χρονος Ρομά, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση αυτή τη φορά στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, μετά από κλοπή, καταδίωξη, "εμβολισμό" και σφαίρα στο κεφάλι από την ΕΛ.ΑΣ.. Και δεν έχει περάσει δυστυχώς πολύς καιρός από τότε που η ΕΛ.ΑΣ. δολοφόνησε τον 18χρονο Νίκο Σαμπάνη στο Πέραμα και ο Υπουργός δήθεν Προστασίας του Πολίτη έσπευδε να επισκεφτεί τους δράστες αστυνομικούς, οι οποίοι δεν απομακρύνθηκαν καν από το Σώμα. Τώρα η ΕΛ.ΑΣ. το ξανακάνει. Το έγκλημα που επέσυρε την εσχάτη των ποινών; 20 ευρώ απλήρωτης βενζίνης. Τόσο κοστολογεί το αυταρχικό, κατασταλτικό, "επιτελικό παρακράτος" τη ζωή ενός 16χρονου, που δεν διστάζει να ρίξει στο κεφάλι;»