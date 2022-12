Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - 16χρονος: Η στιγμή που φεύγει από το βενζινάδικο (βίντεο ντοκουμέντο)

Στην ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 16χρονος. Στο Εισαγγελέα σήμερα ο αστυνομικός που φέρεται να πυροβόλησε.



Βίντεο ντοκουμέντο από τις κάμερες ασφαλείας του βενζινάδικου στην οδό Μοναστηρίου της Θεσσαλονίκης, είδε το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή που ο 16χρονος, αφού έχει βάλει βενζίνη στο φορτηγάκι του, αποχωρεί από το σημείο χωρίς να πληρώσει.

Στη συνέχεια, φαίνεται ο υπάλληλος να βρίσκεται εντός του χώρου του βενζινάδικου και να ειδοποιεί τους αστυνομικούς που καθόντουσαν μέσα για το τι συνέβη και πως ο νεαρός αποχώρησε χωρίς να του πληρώσει το αντίτιμο των 20 ευρώ για τη βενζίνη που έβαλε στο όχημα του.

Ο αστυνομικός που φέρεται να πυροβόλησε τον 16χρονο τέθηκε σε διαθεσιμότητα ενώ διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε βάρος του.

Κατά του αστυνομικού ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο εκτέλεση παράνομων πυροβολισμών ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης.και σήμερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σφαίρα βρήκε τον 16χρονο, πατέρα ενός παιδιού, στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ενώ εντοπίστηκε τρύπα στο όχημά του, στο πίσω τζάμι.

Όσον αφορά στον 16χρονο, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Ο νεαρός νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου, σε βαριά κατάσταση, μετά από πολύωρη επέμβαση, κατά την οποία αφαιρέθηκε σφαίρα από το κεφάλι του.

Νωρίς χθες το απόγευμα, ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ των αστυνομικών που δέχθηκαν επίθεση με ρίψη αντικειμένων και των ομόφυλων του 16χρονου, ο οποίος είναι και πατέρας ενός μωρού.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Την 01.00 ώρα περίπου σήμερα (05-12-2022) νεαρός ημεδαπός – οδηγός Ι.Χ.Φορτηγού, μετέβη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Ν. Μοναστηρίου, όπου εφοδιάστηκε με πετρέλαιο δίχως να καταβάλει αντίτιμο και αποχώρησε, σύμφωνα με σχετική καταγγελία του υπαλλήλου, ο οποίος άμεσα ενημέρωσε αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι βρίσκονταν πλησίον του σημείου. Οι αστυνομικοί έσπευσαν προς την κατεύθυνση διαφυγής του ανωτέρω οχήματος και ενημέρωσαν επίσης το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Το όχημα ακολουθήθηκε από τους ως άνω αστυνομικούς με χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, πραγματοποιώντας συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου και μη συμμορφούμενο κατευθύνθηκε προς την περιοχή των Διαβατών. Παραβιάζοντας αλλεπάλληλα φωτεινούς σηματοδότες και ενεργώντας συνεχώς επικίνδυνους ελιγμούς επιχείρησε να εμβολίσει μετωπικά το προπορευόμενο δίκυκλο της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των αστυνομικών, αγνοώντας εκ νέου τις εντολές τους.

Ενόψει του άμεσου κινδύνου, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση όπλου (πραγματοποιώντας δύο βολές) επιχειρώντας να ακινητοποιήσουν το όχημα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο αυτού, να προσκρούσει σε τοιχίο και να διακομισθεί σοβαρά τραυματισμένος στο εφημερεύον Νοσοκομείο με σταθμό του ΕΚΑΒ. Για το συμβάν άμεσα ενημερώθηκε η οικεία Εισαγγελική Αρχή, η οποία εποπτεύει την διενεργούμενη προανάκριση και πραγματοποιήθηκε αυτοψία παρουσία Εισαγγελικού λειτουργού, ενώ ο αστυνομικός που έκανε χρήση όπλου συνελήφθη. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης».

