Θεσσαλονίκη – Θείος 16χρονου: Ο αστυνομικός δεν πυροβόλησε για να φοβίσει το παιδί αλλά για να το σκοτώσει (βίντεο)

Δικαιοσύνη ζητά η οικογένεια του 16χρονου. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Επεισόδια τα ξημερώματα.



Για την κατάσταση της υγείας του 16χρονου ανιψιού του και την επιθυμία της οικογένειας του για Δικαιοσύνη μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 ο Αντώνης Φραγκούλης θείος του ανήλικου, ο οποίος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε κρίσιμη κατάσταση, μετά την σφαίρα που δέχθηκε στο κεφάλι κατά την διάρκεια καταδίωξης.

Όπως είπε ο θείος του 16χρονου όλη η οικογένειά είναι σε κατάσταση σοκ από το περιστατικό και σημείωσε ότι αυτό δεν έπρεπε να γίνει για 20ευρώ βενζίνη. Ο ίδιος υποστήριξε πως ανιψιός του έβαλε βενζίνη, δεν είχε χρήματα μαζί του είπε στον υπάλληλο ότι θα του τα φέρει.

Σύμφωνα με τον κ. Φραγκούλη ο 16χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και περιμένουν να περάσει το δεύτερο 24ωρο, ενώ η οικογένεια του βλέπει ρατσιστικά κίνητρα πίσω από το περιστατικό. Αυτό που θέλεουν είναι η Δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της σχετικά με τον αστυνομικό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο αστυνομικός δεν πυροβόλησε για να φοβίσει το παιδί αλλά για να σκοτώσει το παιδί.

Πρόσθεσε ακόμα ότι ο 16χρονος δεν είχε μαζί του κανένα όπλο, όπως αρχικά είχε ακουστεί, καθώς σύμφωνα με τον θείο του το αυτοκίνητο ελέγχθηκε στην συνέχεια και δεν βρέθηκε τίποτα.

Ο κ. Φραγκούλης επέμεινε ότι αυτό που θέλει η οικογένεια είναι Δικαιοσύνη.

Τσαϊρίδης: Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για ρατσιστική επίθεση

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε για το θέμα και ο Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Τσαϊρίδης, ο οποίος τόνισε ότι θα διαβιβαστούν όλα τα στοιχεία στις αρμόδιες Αρχές, ενώ χαρακτήρισε «άκρατο λαϊκισμό» το να ακούγεται ότι η αστυνομία σκοτώνει για 20 ευρώ βενζίνη.

Όπως είπε οι αστυνομικοί ενημερωθήκαν για ένα όχημα, χωρίς να γνωρίζουν ποιος είναι μέσα και πόσοι είναι μέσα, ότι έφυγε χωρίς να πληρώσει την βενζίνη. «Στην συνέχεια το περιστατικό το οποίο εξελίσσεται μέχρι να φτάσουμε στο σημείο όπου ο συνάδελφος έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε δεν έχει καμία σχέση και δεν συνάδει με τίποτα ότι εντός αυτού είναι μέσα και οδηγεί ένα 16χρονο παιδί», είπε ο κ. Τσαϊρίδης.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι κατά την διάρκεια του περιστατικού ο οδηγός του οχήματος «επιχείρησε δυο φορές να τους εμβολίσει μέχρι την τρίτη φορά που βρέθηκε ανάμεσα στις δυο μηχανές και ο συνάδελφος, ο οποίος βρισκόταν συνοδηγός στην πίσω μηχανή βλέποντας το όχημα να κατευθύνεται ευθέως ώστε να τραυματίσει και πιθανώς να σκοτώσει» τότε «πυροβόλησε δυο φορές, μια στον αέρα και μια προς το όχημα», που όπως δείχνουν τα στοιχεία κατέληξε στο κεφάλι του παιδιού.

Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν έπραξε σωστά ή όχι, ενώ τόνισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια ζητούν να μπουν κάμερες στους αστυνομικούς.

Για το τι προβλέπει το πρωτόκολλο στο πώς πρέπει να αντιδρούν οι αστυνομικοί σε τέτοια περιστατικά, ο κ. Τσαϊρίδης είπε ότι γενικά την στιγμή που ο αστυνομικός βλέπει ότι κινδυνεύει είτε συνάδελφος είτε πολίτης ρίχνει βολή εκφοβισμού στον αέρα, βολή κατά πραγμάτων, προς το όχημα, βολή εν συνέχεια ακινητοποίησης που είναι προς τα άκρα.

Τέλος ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για ρατσιστική επίθεση καθώς οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ποιος ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Στον εισαγγελέα ο αστυνομικός - επεισόδια τα ξημερώματα

Στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγείται σήμερα ο 32χρονος αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που κατηγορείται ότι πυροβόλησε στο κεφάλι 16χρονο, στη διάρκεια καταδίωξης, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ με απόφαση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. τέθηκε σε διαθεσιμότητα και διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Στο μεταξύ, ένταση σημειώθηκε τη νύχτα, με αφορμή τον πυροβολισμό του 16χρονου Ρομά. Όπως έγινε γνωστό, ομάδα περίπου 50 ατόμων συγκεντρώθηκαν στις 02.30 τα ξημερώματα στην Εγνατία Οδό, κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου και στο ρεύμα προς Αθήνα, όπου επί δύο ώρες απέκλεισαν τον δρόμο, ανάβοντας φωτιές στο οδόστρωμα και καίγοντας λάστιχα.

Λίγο νωρίτερα, ομάδα ατόμων είχε συγκεντρωθεί στη Συμμαχική οδό προκαλώντας φθορές σε δύο διερχόμενα οχήματα, ενώ ζημιές σε φορτηγό αναφέρθηκαν και στις 3.40 στα ξημερώματα, στα Υψώματα Διαβατών, κοντά σε οικισμό Ρομά της περιοχής. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ή κάποια προσαγωγή.

