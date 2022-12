Σέρρες

Θάνατος μαθητή στις Σέρρες - Χρυσάφης: Ο διευθυντής δεν μας είχε ενημερώσει για τις εργασίες στον λέβητα (βίντεο)

Για το τραγικό περιστατικό σε σχολείο μίλησε ο Δήμαρχος Σερρών. Τι λέει για τον διευθυντή του σχολείο και τον εργολάβει που είχε αναλάβει τις εργασίες.



Σοκ έχει προκαλέσει η φονική έκρηξη στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 11χρονου αγοριού και τον τραυματισμό άλλων δύο παιδιών, με το ένα να έχει επιστρέψει σπίτι του και το δεύτερο να έχει διακομιστεί προληπτικά στο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης.

Για το τραγικό περιστατικό μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένο, ενώ επιρρίπτει ευθύνες τόσο στον εργολάβο που είχε αναλάβει τις εργασίες, όσο και στον διευθυντή του σχολείου.

«Είμαι έξαλλος με αυτούς που δεν έκαναν την δουλειά τους και με τον εργολάβο ο οποίος δεν είχε ενημερώσει κανέναν ότι θα κάνει εργασίες την ώρα που λειτουργούσε το σχολείο» είπε ο κ. Χρυσάφης σημειώνοντας ότι είχε υπογραφεί σύμβαση με τον εργολάβο στην οποία αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι δεν θα γίνονται εργασίες εν ώρα σχολείου.

Την ίδια ώρα, απαντώντας στα όσα υποστηρίζει ο διευθυντής ότι δηλαδή είχε ενημερώσει και τον Δήμο και την δευτεροβάθμια με επιστολές, ο κ. Χρυσάφης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία επιστολή από το σχολείο προς τον Δήμο ότι θα γινόντουσαν εργασίες και αναρωτήθηκε «πώς ο διευθυντής επέτρεψε να μπει ένας εργολάβος μέσα χωρίς να έχει την ΄έγγραφη άδεια του δήμου».

Σχετικά με το ποιος επέβλεπε τις εργασίες ο κ. Χρυσάφης ανέφερε ότι «ο εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο έχει επιβλέποντα μηχανικό, ο μηχανικός του δήμου δεν κάνει επιστασία, ελέγχει την εξέλιξη του έργου».

«Δεν ενημερωθήκαμε ότι θα πάει ο άνθρωπος αυτός να κάνει την δουλειά του. Και ποιος του άνοιξε την πόρτα του σχολείου ενώ τα παιδιά είναι μέσα χωρίς να έχει την άδεια του δήμου» σημείωσε ακόμα τονίζοντας ότι δεν είχαν καμία ενημέρωση, ενώ είπε ότι «την ώρα του συμβάντος δεν ήταν εκεί ούτε ο διευθυντής ούτε ο εργολάβος».

Ο κ. Χρυσάφης τόνισε ότι η οικογένεια του παιδιού είναι σε άσχημη κατάσταση. «Είμαστε όλοι συντετριμμένοι», ανέφερε ο Δήμαρχος Σερρών.

Πάντως, ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 Γιώργος Γρηγοριάδης επικοινώνησε με τον διευθυντή του σχολείου, μεταφέροντας του τα όσα είπε ο δήμαρχος Σερρών. Ο διευθυντής του απάντησε ότι έχει στα χέρια του όλα τα έγγραφα που έστειλε εκεί που έπρεπε προκειμένου να ενημερώσει και πρόσθεσε ότι η δικαιοσύνη θα βρει το τι συνέβη.

